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Ufficiale: la Formula 1 torna in Africa, accordo di dieci anni con il Ruanda

La Formula 1 ha annunciato un accordo decennale per riportare il Mondiale nel continente africano, assente dal calendario dal 1993. Il Gran Premio si disputerà su un nuovo circuito permanente a Bugesera, a circa 40 chilometri da Kigali, la cui realizzazione è prevista per i primi anni del prossimo decennio. Domenicali: "Un momento storico per la F1".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 13 ott 2026, 09:26

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La Formula 1 tornerà a correre in Africa. Dopo oltre trent'anni di assenza, il continente africano ritroverà un posto nel calendario del Mondiale grazie a un accordo decennale annunciato oggi da Formula 1 e governo del Ruanda. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo circuito permanente a Bugesera, circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali, che ospiterà il Gran Premio d'Africa a partire dai primi anni del prossimo decennio.

Si tratta di un annuncio di grande rilevanza per il futuro della Formula 1, che raggiunge così uno degli obiettivi strategici perseguiti da tempo da Stefano Domenicali. L'Africa era infatti l'unico continente abitato ancora assente dal calendario del Mondiale, una lacuna che risaliva al 1993, anno dell'ultima edizione del Gran Premio del Sudafrica disputata sul circuito di Kyalami.

Il ritorno della Formula 1 nel continente africano è stato oggetto di trattative e valutazioni per diversi anni. La scelta è infine ricaduta sul Ruanda, Paese che ha avviato un ambizioso programma di investimenti nelle infrastrutture sportive e turistiche, con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo nell'organizzazione di eventi internazionali.

L'accordo avrà una durata di dieci anni, ma per conoscere la data esatta della prima edizione del Gran Premio bisognerà attendere il completamento del nuovo circuito. La struttura sarà realizzata secondo gli standard FIA di Grado 1, requisito indispensabile per ospitare una gara del Mondiale di Formula 1.

Un nuovo circuito a 40 chilometri da Kigali

Il progetto sarà coordinato dal Rwanda Development Board e si inserirà in un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale, commerciale e turistico. Il nuovo impianto sorgerà nella regione di Bugesera, nelle immediate vicinanze del nuovo aeroporto internazionale di Kigali, un elemento destinato a facilitare la logistica di un evento che richiederà collegamenti con il resto del mondo.

Secondo le prime indicazioni, il tracciato sarà progettato sfruttando le caratteristiche naturali del territorio, in particolare i dislivelli presenti nell'area. L'obiettivo è realizzare un circuito tecnicamente impegnativo, capace di offrire opportunità di sorpasso e una buona visibilità agli spettatori, integrandosi al tempo stesso nel paesaggio circostante.

L'impianto non sarà destinato esclusivamente alla Formula 1. Il progetto prevede infatti una struttura utilizzabile durante tutto l'anno per altre competizioni motoristiche, eventi internazionali, congressi e manifestazioni di intrattenimento. Una scelta che risponde alla volontà di rendere economicamente sostenibile l'investimento anche al di fuori del weekend del Gran Premio.

Domenicali: "Un momento storico per la Formula 1"

Per Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1, l'accordo rappresenta il completamento di un percorso di espansione geografica che negli ultimi anni ha portato il Mondiale a rafforzare la propria presenza in diversi mercati.

“Oggi è un momento storico per la Formula 1 - ha dichiarato Domenicali - con l'ingresso del Ruanda nel calendario a partire dal prossimo decennio, il nostro sport correrà in tutti i continenti abitati, avvicinando il Mondiale ai tifosi di tutto il mondo. L'Africa ha sempre fatto parte del futuro della Formula 1 e fin dall'inizio eravamo determinati a tornare nel modo giusto, con il partner giusto, un impegno a lungo termine e una visione chiara per creare un impatto significativo”.

Il CEO della Formula 1 ha sottolineato come l'accordo vada oltre l'organizzazione di una gara. “Si tratta di molto più che ospitare un Gran Premio. Insieme possiamo creare benefici economici e sociali duraturi attraverso il turismo, gli investimenti, lo sviluppo delle competenze e la crescita delle imprese locali, assicurando che l'impatto positivo di questo evento possa essere percepito per generazioni”.

Un elemento importante nella strategia della Formula 1 è rappresentato dal potenziale del pubblico africano. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, il continente conta già oltre 100 milioni di appassionati, con una percentuale di tifosi sotto i 35 anni vicina al 60% nei principali mercati dell'Africa subsahariana.

Kagame: "Non vogliamo soltanto un weekend di gara"

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Ruanda, Paul Kagame, che ha presentato l'accordo come un investimento destinato a produrre benefici ben oltre l'ambito sportivo.

“Oggi è il giorno dell'Africa - ha dichiarato Kagame - per oltre tre decenni il campionato automobilistico più importante del mondo ha corso senza questo continente, e con questo accordo la situazione cambierà. Il Ruanda è orgoglioso di ospitare il Gran Premio d'Africa e di condividere questo momento con oltre 100 milioni di appassionati africani, molti dei quali sono giovani che meritano di vedere questo sport a casa propria e di immaginare un futuro al suo interno, come ingegneri, tecnici, imprenditori e, un giorno, piloti”.

Il presidente ha poi ribadito la portata economica del progetto: “Il circuito di Bugesera, insieme al nuovo aeroporto internazionale, porterà posti di lavoro, competenze, turismo e nuove opportunità commerciali al nostro Paese e alla regione per i decenni a venire. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di organizzare un singolo weekend di gara, ma creare benefici duraturi per la nostra popolazione”.

La FIA seguirà lo sviluppo del nuovo impianto

Anche Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha accolto positivamente l'annuncio, confermando il coinvolgimento della Federazione nella realizzazione del circuito.

“Il ritorno del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 in Africa è un momento storico per il nostro sport e un passo importante nella continua crescita globale del motorsport - ha dichiarato Ben Sulayem - il Ruanda ha dimostrato un forte impegno nel voler realizzare un

evento di livello mondiale e la FIA lavorerà a stretto contatto con FOM e con i nostri partner affinché il nuovo circuito venga sviluppato secondo i più elevati standard internazionali”.

Il presidente della Federazione ha inoltre evidenziato le opportunità che l'arrivo della Formula 1 potrebbe offrire allo sviluppo del motorsport africano, soprattutto attraverso la formazione di nuove competenze e la creazione di percorsi destinati alle giovani generazioni.

L'annuncio rappresenta dunque il primo passo concreto verso un ritorno atteso da decenni. Restano ancora da definire le tempistiche precise dei lavori, la data inaugurale e i dettagli organizzativi del Gran Premio, che saranno comunicati successivamente.

La certezza, dopo oltre trent'anni di assenza, è che la Formula 1 ha finalmente definito il percorso per tornare in Africa, aggiungendo un nuovo capitolo alla propria espansione internazionale.

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