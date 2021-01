Cyril Abiteboul lascia il gruppo Renault. La notizia era nell’aria da tempo, ed oggi è arrivato l’annuncio ufficiale della casa francese. Il ruolo di Amministratore Delegato del marchio Alpine passa a Laurent Rossi, che ricopriva un incarico dirigenziale nel settore ‘Strategy and Business Development’ della Renault.

“Vorrei ringraziare il gruppo Renault per avermi dato fiducia per molti anni – ha commentato Abiteboul - in particolare nel programma di rilancio e ristrutturazione della squadra Formula 1 iniziata nel 2016. Credo che siano state poste solide basi, sia nella struttura francese che in quella inglese, e sono certo che il team Alpine sia nella traiettoria giusta per puntare a grandi risultati. Ringrazio Luca de Meo per avermi coinvolto nel programma Alpine Business Unit, e auguro i migliori successi alla nuova struttura”.

“Vorrei ringraziare vivamente Cyril per il suo instancabile coinvolgimento – ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo Renault Luca De Meo - che ha portato in particolare il Team Renault F1 dal penultimo posto occupato nel Mondiale 2016 ai podi conquistati la scorsa stagione. Il suo notevole lavoro in F1, iniziato nel 2007, ci permette di guardare al futuro con la consapevolezza di avere una forte squadra ed una nuova identità Team Alpine F1 con cui puntare ai podio nel Mondiale 2021”.

L’addio alla Renault di Abiteboul si incastra nel programma di ristrutturazione del programma Formula 1 voluto da De Meo. I prossimi annunci saranno l’arrivo in squadra di Davide Brivio (candidato al ruolo di responsabile del programma Alpine F1) e la promozione interna di Marcin Budkowski, che dovrebbe passare al ruolo di team principal.