Tutti gli insulti e le arrabbiature di Steiner su Netflix

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team 1 / 15 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 e Kevin Magnussen, Haas F1 2 / 15 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images A Magnussen: "Vivi qui vicino, vero? Potresti venire a piedi, vero? Non farebbe male...".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, parla con Romain Grosjean, Haas F1 3 / 15 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Steiner: "Giuro che non so cosa fare...". Grosjean: "Ora è molto arrabbiato...". Steiner: "Oh no, stavo pensando di non sapere cosa fare qui. Ho persino smesso di guardare la gara del tutto, per cosa?".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 4 / 15 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images “Oggi è stato ancora una volta uno spettacolo a dir poco penoso, piagnistei tutto il giorno perché le gomme non stanno andando bene. Stai zitto ora, perché sembriamo ancora più idioti di quanto siamo".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 5 / 15 Foto di: Gareth Harford / Motorsport Images (Aspettando i piloti per un incontro) "Venite ora, così posso andare a casa mia, cazzo".

Romain Grosjean, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, e Kevin Magnussen, Haas F1 6 / 15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images "Non me ne frega niente di chi ha ragione (...). Non venire da me con cazzate. Gene si toglie di tasca 100 fottuti milioni di dollari all'anno e ora sta pensando di chiudere il rubinetto e lasciarci tutti con il culo in aria perché entrambi siete persi idioti. Ecco, non ho altro da dirti e se non sembra giusto, puoi uscire da qui e non tornare mai più”

Kevin Magnussen, Haas F1, Romain Grosjean, Haas F1, e Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 7 / 15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images “Abbiamo un paio di stronzi come piloti, questo non può continuare, faremo cambiamenti. Se dipendesse da me, in questo momento li stavo buttando fuori entrambi".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, durante la conferenza stampa dei Team Principal 8 / 15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images "Accidenti, non so che diavolo stia succedendo, ma in questo momento tutto è fottutamente una cazzata"-

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, parla con i media 9 / 15 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images "Non capisco, merda, la macchina non era una tartaruga, come abbiamo potuto sviluppare qualcosa che sta andando così lentamente?".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team in conferenza stampa 10 / 15 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images “No, questo non guarisce da solo, non è come quando ti fai una ferita. Abbiamo un problema e bisogna fare qualcosa al riguardo".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, talks to Ayao Komatsu, Chief Race Engineer, Haas F1 Team 11 / 15 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images "Accidenti, che rabbia, non ha senso sedersi qui [sul muro della pitlane]".

Romain Grosjean, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 e Kevin Magnussen, Haas F1 Team, all'evento a Federation Square 12 / 15 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images A proposito dei loro piloti: "Coppia di idioti..."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 e Ayao Komatsu, Chief ingegnere di pista, Haas F1 13 / 15 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images “Fanculo, Ayao, se continuiamo a inciampare senza arrivare da nessuna parte. È come sbattere la testa contro un muro. Avevamo un'auto che era un fottuto razzo, dove l'abbiamo rovinata? Ad un certo punto abbiamo rovinato fino in fondo".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 14 / 15 Foto di: Erik Junius Uno dei suoi piloti esce da una riunione sbattendo la porta e rompe il pomello: “Ho cagato fuori dal vaso… ma chi pensava di essere? Ehi, digli chi diavolo pensa di essere per rompere la mia porta! E se non vuole tornare indietro, è meglio che me lo dica adesso. La fottuta porta del mio ufficio è stata rotta, non so dove sia, ma puoi andare all'inferno".