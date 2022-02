Tsunoda: "Le gomme da 18? Sfrutterò l'esperienza della F2"

Carica lettore audio

Quella del 2022 sarà la stagione della verità per Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese, dopo aver impressionato nel 2020 in Formula 2 ottenendo anche il trofeo intitolato alla memoria di Anthoine Hubert e riservato al rookie dell’anno, ha vissuto un 2021 pieno di alti e bassi in Formula 1.

Al debutto in Bahrain Yuki ha stupito andando subito a punti dopo aver mostrato al mondo la specialità della casa: il sorpasso in staccata. Al nono posto ottenuto all’esordio, però, non hanno fatto seguito altri risultati di rilievo ed anzi sono stati molti gli incidenti nei quali è stato coinvolto il giapponese.

Il rischio che Tusnoda si perdesse è sembrato concreto, ma l’AlphaTauri è intervenuta con decisione per non sprecare il talento orientale decidendo di far trasferire Yuki in Italia. Grazie a questa mossa, ed all’affiancamento in pista da parte di Alex Albon, Tsunoda è riuscito a ritrovarsi per poi concludere la sua stagione di debutto in Formula 1 con un quarto posto colto a sorpresa nel caotico finale di gara di Abu Dhabi.

A margine della presentazione della splendida AlphaTauri AT03, Tsunoda ha parlato delle sue aspettative per questa stagione.

“Non vedo davvero l’ora di tornare a correre. Rispetto all’anno scorso, sento di avere una comprensione decisamente migliore di ciò che devo fare e so come prepararmi per farlo al meglio. Conosco i miei punti deboli, posso usare tutta la mia esperienza dell’anno passato per progredire e ho lavorato duramente per essere pronto”.

“L’anno scorso, quando mi ritrovavo ad affrontare una situazione insolita o inaspettata, non sono riuscito ad adattarmi abbastanza velocemente ed è per questo che ho faticato in molte gare. Ho chiuso in bellezza il 2021 con il quarto posto di Abu Dhabi, quindi voglio mantenere questo slancio per la nuova stagione. Sento di più la pressione, ma è una pressione positiva, capace di motivarmi quando mi alleno”.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

Yuki ha ammesso di aver già avuto modo di provare la nuova monoposto al simulatore. Il giapponese, inoltre, potrà godere di un piccolo vantaggio: la conoscenza delle Pirelli da 18’’ già utilizzate in Formula 2 nel 2020.

“Ho già provato la vettura al simulatore. Il team sta ancora importando una grande mole di dati provenienti dalla galleria del vento ma, anche se la specifica non era ancora completa, ho avuto delle sensazioni simile a quelle provate al volante nei testi di Abu Dhabi, alla fine della scorsa stagione. Ovviamente, il carico aerodinamico è inferiore rispetto all’anno scorso e in alcune curve l’ho avvertito nettamente. Nel complesso, ho avuto una buona impressione: vedremo allo shakedown di Barcellona come andrà la macchina in pista”.

“In generale, la macchina è molto più precisa, con movimenti più netti. Nei long run, gli pneumatici più grandi danno sensazioni completamente diverse rispetto a quelli precedenti da 13 pollici. Per me non è stata una sensazione nuova, perché ho vissuto il passaggio alle gomme da 18 pollici quando ho corso in Formula 2 e quindi ho sentito la stessa differenza. Mi è sembrato molto simile e quindi penso di poter sfruttare l’esperienza maturata in F2. Ma quest’anno a cambiare non sono solo le gomme, ci sono molte novità quest’anno a cui adattarsi”.

Tsunoda si è poi detto consapevole degli obiettivi per questa sua seconda stagione in Formula 1. Il giapponese vuole mantenere il buon rendimento visto sul finale del 2021.

“Voglio migliorare ritmo e costanza. So cosa devo fare per raggiungere questo obiettivo. Se potrò lavorare come ho fatto nelle ultime tre o quattro gare dell’anno scorso, sarà un buon inizio. Non sarà facile, ma sono fiducioso”.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

Yuki, infine, ha rivolto un pensiero speciale ai suoi fa orientali. Se il calendario non dovesse subire stravolgimenti, infatti, Tsunoda quest’anno avrà la possibilità di corree finalmente a Suzuka.

“Correre a Suzuka sarà speciale. È sempre stato il mio sogno poter correre in F1 davanti ai tifosi giapponesi e sarebbe ancora più bello poter ottenere un buon risultato. Per adesso, voglio solo concentrarmi nel migliorare complessivamente il livello della mia performance complessiva rispetto all’anno scorso. Sento di essere più preparato”.