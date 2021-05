Tsunoda: dalle accuse alla AlphaTauri alle scuse al team

Dopo un inizio di campionato che l’ha messo subito in luce in Bahrain, per Yuki Tsunoda il prosieguo della stagione è stato decisamente complesso.

Il rookie giapponese della AlphaTauri ha faticato in qualifica sia a Imola (dove ha distrutto il retrotreno della sua monoposto in Q1) sia a Portimao che ieri pomeriggio a Barcellona quando non è riuscito a passare il Q1 chiudendo con il sedicesimo crono alle spalle di Antonio Giovinazzi per soli 7 millesimi.

Enorme è stata la delusione per Tsunoda che anche ieri, così come nelle precedenti occasioni, si è sfogato in modo colorito via radio per poi proseguire le proprie lamentele nei confronti del team anche davanti ai microfoni della stampa.

“C’è sempre un feedback differente rispetto a quello del mio compagno di squadra anche quando proviamo cose opposte. A questo punto mi chiedo se la vettura sia la stessa. Ovviamente lo è, ma il carattere della macchina è troppo diverso”.

“Forse tutto dipende dallo stile di guida differente tra noi due, ma non capisco cosa sia successo e perché stia soffrendo così tanto”.

Le parole pronunciate a caldo hanno lasciato di stucco. Una non troppo velata accusa alla AlphaTauri di fornire a lui ed a Gasly due vetture diverse non era certamente ciò che ci si sarebbe aspettato di sentire dal giapponese.

Yuki si è però reso conto immediatamente di aver esagerato nelle sue dichiarazioni e poco dopo, tramite i propri profili social, ha voluto scusarsi con la squadra.

“Volevo scusarmi per i miei commenti di oggi. Non volevo criticare il team che, invece, ha svolto un ottimo lavoro durante tutto il fine settimane. Ero solo frustrato dalla mia prestazione. Domani darò il massimo”.

Che Yuki abbia una grande talento è palese a tutti, ma adesso deve calmarsi, ragionare a mente fredda e proseguire nel suo percorso di apprendimento alla Formula 1. Il più grande nemico di Tsunoda in questo momento è proprio Tsunoda.

