Tsunoda arretrato di 3 posizioni per aver ostacolato Bottas

Doccia fredda in casa AlphaTauri al termine delle qualifiche del GP di Stiria. Il collegio dei commissari, infatti, ha deciso di punire Yuki Tsunoda per aver ostacolato Valtteri Bottas nelle battute conclusive del Q3 ed il giapponese è stato così retrocesso di tre posizioni in griglia.

Un vero peccato per Yuki che oggi era riuscito ad ottenere la sua miglior prestazione stagionale sul giro secco conquistando l’ottavo tempo in 1’04’’514 e che invece domani sarà costretto a prendere il via dall’undicesima casella.

Nel rapporto dei commissari si legge: “La vettura 22 aveva completato un giro veloce ed aveva ricevuto la comunicazione dal team di rientrare ai box. La squadra, però, non ha avvisato il pilota dell’arrivo della vettura numero 77 impegnata in un giro veloce”.

“La vetture numero 77 ha trovato davanti a sé la monoposto numero 22 all’ingresso di Curva 4 in traiettoria e, nonostante abbia provato a spostarsi fuori dalla linea ideale, ha bloccato in maniera non necessaria la Mercedes”.

La penalità di Tsunoda consentirà a Fernando Alonso, Lance Stroll e George Russell di guadagnare una posizione in griglia, e per il pilota della Williams è una piccola rivincita dopo essere stato escluso dalla Q3 per soli 8 millesimi.

Per Yuki, che ha dichiarato di non aver ricevuto alcun avviso via radio dell’arrivo di Bottas, l’amarezza è enorme, specie alla luce delle ottime prestazioni mostrate dalla AlphaTauri al Red Bull Ring.

Il giapponese ha adottato un approccio differente in questo weekend ed i risultati si sono visti immediatamente.

“Credo di aver fatto un ottimo passo avanti rispetto alla scorsa settimana” ha dichiarato Yuki al termine delle Libere delle qualifiche.

“Abbiamo trovato subito un ottimo ritmo in gara già nelle FP1 e mi sento totalmente rilassato per questo fine settimana. Sono stato in grado di mettere tutto insieme ed ottenere l’ottavo tempo”.

