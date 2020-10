Tost: "Sarà difficile trovare un motorista come Honda"

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno. La Honda abbandona il mondiale di Formula 1 al termine della stagione 2021 al termine di un percorso iniziato nella massima serie nel 2015 e che ha visto il costruttore giapponese cogliere 5 vittorie, quattro con Max Verstappen ed una con Pierre Gasly.

L’annuncio dell’addio alla Formula 1 ha spiazzato non solo la Red Bull, che sul motorista giapponese aveva scommesso molto dopo gli anni turbolenti trascorsi con Renault, ma anche la AlphaTauri che proprio alla Honda si era legata già nel 2018 dopo che la Casa nipponica aveva faticato ad esprimersi negli anni in cui era stata fornitrice di power unit alla McLaren.

Franz Tost ha voluto commentare la decisione della Honda ringraziando il costruttore: “La Scuderia AlphaTauri e la Honda hanno costruito un rapporto molto buono e professionale sin da quando abbiamo iniziato a collaborare nel 2018”.

“Abbiamo raccolto grandi successi nel corso degli ultimi anni. Siamo riusciti a vincere una gara e siamo anche saliti sul podio in due occasioni con un secondo ed un terzo posto”.

“E’ un peccato che Honda abbia deciso di interrompere il suo impegno in Formula 1 perché le prestazioni della sua power unit sono migliorate costantemente sino a diventare uno dei migliori motori presenti in griglia. Sono certo che insieme continueremo ad ottenere risultati importanti sia in questa stagione che in quella del prossimo anno”.

Tost, poi, ha voluto concludere ringraziando la Honda per l’impegno dimostrato ogni giorno e sottolineando come sarà decisamente complicato per il team di Faenza trovare un motorista che possa supportare il team così come ha fatto la Casa giapponese sino ad ora.

“Rispettiamo la decisione alla base della scelta di Honda di concentrarsi sulle iniziative ambientali e tutti i membri della Scuderia Alpha Tauri fanno i loro migliori auguri per il raggiungimento di tutti i loro obiettivi e per un futuro di successo”.

“Vogliamo ringraziare Honda per la proficua collaborazione, abbiamo davvero apprezzato ogni giorno che abbiamo lavorato insieme. Non sarà facile trovare un partner per i motori come Honda, ma inizieremo a valutare tutte le possibilità per trovare la miglior soluzione a partire dal 2022”.