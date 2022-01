Tost: "Il budget cap non ridurrà il divario dai top team"

Carica lettore audio

Non sarà soltanto la rivoluzione regolamentare l’elemento che andrà a caratterizzare la stagione 2022 di Formula 1. Nell’ottica di livellare le prestazioni e consentire anche ai team di metà classifica di poter lottare per qualche successo di tappa, i responsabili della categoria hanno introdotto il budget cap.

Tuttavia, se il limite di spesa di 140 milioni di dollari previsto per quest’anno potrebbe andare a penalizzare maggiormente top team quali Mercedes, Red Bull e Ferrari, secondo Franz Tost sarà difficile che tutte le squadre possano trovarsi sullo stesso livello.

Il responsabile dell’AlphaTauri, infatti, ritiene che i team di centro classifica siano ancora indietro a livello di gallerie del vento e simulatori.

“Dobbiamo ancora lavorare sulle nostre infrastrutture per ottimizzare il tutto. Se, ad esempio, prendo in considerazione il nostro simulatore e lo paragono a quello che credo abbiano i team di vertice allora non c’è storia. Loro hanno speso molti milioni negli ultimi anni”.

“Abbiamo un buon budget, ma non siamo mai stati nella posizione di investire risorse importati per il simulatore e questo strumento sta diventando sempre più importante dato che il tempo da trascorrere in pista diventa sempre meno”.

“Credo che da questo punto di vista abbiamo ancora qualche carenza”.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Tost ha poi voluto parlare della rivoluzione regolamentare che segnerà la stagione 2022. Quest’anno, infatti, entreranno in scena le monoposto ad effetto suolo e c’è grande incertezza su quelli che saranno i valori in campo.

“Sarà un salto nel buio perché tutto sarà completamente nuovo. Non abbiamo termini di paragone”.

“Ho grande fiducia nei nostri ingegneri perché sono riusciti a realizzare due ottime vetture: la AT01 era già una buona macchina e la AT02 è stato il passi successivo. Alla luce di ciò, perché non dovrei credere che anche la AT03, nonostante sia una monoposto completamente nuova, non dovrebbe essere competitiva?”.

“Ovviamente ci saranno differenti filosofie progettuali quest’anno. Spero che si possa seguire quella corretta, ma ho fiducia nel nostro gruppo di aerodinamici, hanno svolto un ottimo lavoro”.

Tost, infine, ha poi ammesso come in AlphaTauri si stia facendo di tutto per ridurre il più possibile il gap dai team di vertice.

“Abbiamo comprato una nuova sala e costruiremo un nuovo edificio. I lavori dovrebbero finire tra due anni e ci sono altri progetti in corso per compiere un salto di qualità. Tuttavia non saremo solo noi a compiere questi passi, anche gli altri faranno lo stesso ma questa è la Formula 1”.