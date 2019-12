Top10: le auto di F1 che hanno corso per più stagioni

La storia della Formula 1 è ricca di scuderie che hanno utilizzato la stessa monoposto per più stagioni, adattandola ai vari cambiamenti regolamentari. Abbiamo deciso di realizzare questa top ten per mostrarvi le dieci auto che più si sono contraddistinte - nel bene e nel male - in questa categoria.

Leggi anche: La F1 modifica la regola delle verifiche del peso per il 2020

E, tranquilli, che di sorprese non ne mancheranno: da chi ha quasi rischiato di vincere un mondiale a chi ha reso al meglio dopo diversi anni con un semplice cambio di motore.