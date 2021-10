TOP 5 Raikkonen: Dal Mondiale 2007 al "Bwoah" leggendario

Un titolo mondiale, nel 2007, tanto silenzio, poche parole e una spontaneità a tratti comica. Si potrebbe riassumere così, forse, Kimi Raikkonen. L' Iceman della Formula 1 che dopo vent'anni di carriera ha deciso di appendere il casco al chiodo, all'età di 42 anni.

Ancora definito spesso come "l'ultimo imperatore rosso", è uno dei piloti più amati dai tifosi per il suo essere particolarmente sui generis. In questo video di Motorsport.com, andiamo a ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera, e a capire come mai il celebre "Bwoah" è diventato un suo tratto distintivo...