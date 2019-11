Top 10: le F1 più brutte nate dopo i cambi regolamentari

"La Macchina bella è quella che vince"; diceva Enzo Ferrari a proposito di alcune sue vetture non proprio stupende ma nate vincenti. Ecco, in alcuni casi la massima del Drake potrebbe essere riproposta per questa nostra Top 10, mentre per le altre...

Ecco a voi una classifica di dieci monoposto di Formula 1 "nate brutte" a seguito dei cambi regolamentari. E le sorprese non mancheranno di certo!