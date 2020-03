Todt: "Situazione non chiara, bisogna rispettare le regole"

La situazione mondiale legata alla pandemia di Coronavirus ha costretto praticamente tutti i campionati ad interrompere le loro attività, rimandando o cancellando diversi eventi da qui ai prossimi mesi.

Il Presidente della FIA, Jean Todt, ha voluto mandare a tutti un messaggio tramite un video pubblicato sui social nel quale esprime vicinanza a tutti i colpiti dal COVID-19, che non dà nemmeno la possibilità di fare previsioni sul futuro.

"Cari amici, in questo momento in cui il mondo affronta la difficile situazione legata alla pandemia del Coronavirus, vorrei dirvi quanto sono vicino a ciascuno di voi. Ovunque le circostanze sono critiche e in costante evoluzione, per cui proteggere la gente è la nostra priorità", dice il francese, capo della Federazione Internazionale.

"Vorrei esprimere la mia solidarietà e supporto per tutti i cittadini e coloro che dànno il loro contributo al motorsport e alla mobilità. Come sapete, siamo stati costretti a rimandare alcuni eventi e al momento non è chiaro quando le nostre vite torneranno alla normalità".

"E' nostra responsabilità adottare tutte le misure di precauzione, per cui voglio caldamente invitarvi ad osservare ogni istruzione e regola che viene fornita dai vostri governi nazionali. Solo con il comportamento disciplinato di ognuno di noi potremo superare questo momento, assieme ce la faremo".