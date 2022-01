Test pre-stagionali di F1 2022: cosa sono, dove sono e dove guardarli

Carica lettore audio

La nuova era della Formula 1 inizierà nel 2022 con un nuovo regolamento tecnico che vedrà il ritorno delle vetture ad effetto suolo il cui obiettivo è quello di rendere le gare più combattute.

L’introduzione di queste nuove monoposto di F1 è stato ritardato di un anno a causa della pandemia da COVID-1, ma la lunga attesa per la rivoluzione tecnica terminerà questa stagione.

I cambiamenti dovranno essere all’altezza. Dopo una stagione 2021 emozionante, probabilmente la migliore stagione di F1 da anni, la nuova era dovrà soddisfare elevati standard. Tuttavia, con il pacchetto aerodinamico che verrà introdotto, progettato per offrire duelli ravvicinati e che consentirà ai piloti di seguire in scia chi precede e di superare, se i piani previsti verranno rispettati potrebbe iniziare una nuova era d’oro per i gran premi.

La F1 ha anche ridotto il tetto dei costi passati da 145 milioni di dollari nel 2021 a 140 milioni di dollari per il 2022 così da rendere la serie più sostenibile economicamente ed avere un terreno di gioco più equo tra le squadre.

Il momento avrà la possibilità di osservare la nuova era in occasione dei test pre-stagionali, quando tutte le squadre mostreranno per la prima volta le monoposto 2022 nel periodo di preparazione chiave prima dell’avvio della stagione previsto in Bahrain il 18-20 marzo.

Autosport 2022 F1 Photo by: Matt Fiveash

Quando sono i test pre-stagionali di F1 del 2022?

Test precampionato di F1 a Barcellona: 23-25 febbraio 2022

Bahrain F1 test pre-stagionali: 10-12 marzo 2022

La Formula 1 ha diviso le due sessioni di test pre-stagionali tra il Circuit de Barcelona-Catalunya ed il Bahrain Interational Circuit, ed entrambi i tracciati ospiteranno tre giorni di test per un totale di sei giorni complessivi di test pre-stagionali prima dell’avvio della stagione.

La F1 ha diviso le sedi per motivi logistici e tecnici su richiesta delle squadre. Barcellona, la sede tradizionale per i test pre-stagionali prima della pandemia COVID-19, è considerata la location ideale per i test data la sua varietà di curve a bassa, media e alta velocità oltre al lungo rettilineo principale, mentre la sua posizione centrale in Europa la rende facilmente raggiungibile in breve tempo da tutte le basi dei team di F1. Le squadre spesso volano nuove parti con poco preavviso per il test e possono ridurre al minimo il tempo di viaggio rispetto ad altre sedi al di fuori dell'Europa.

Anche le condizioni sono di solito adatte e rappresentative, con tempo asciutto e soleggiato nonostante sia più freddo rispetto alle temperature che la F1 incontrerà per la maggior parte della stagione.

Per il 2022 la F1 si dirigerà anche al Bahrain International Circuit per la seconda sessione di test, piuttosto che rimanere a Barcellona, sempre a per via di vantaggi logistici e tecnici. La pista del Bahrain oltre a fornire un confronto rappresentativo dei test di Barcellona, permettendo alle squadre di verificare i primi risultati, ospiterà anche la gara di apertura della stagione - il che significa che i team non avranno bisogno di fare i bagagli e recarsi alla prossima sede in un breve lasso di tempo.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cosa succede durante i test?

Come indica il nome, le squadre di F1 sono in grado di testare le loro auto nei giorni consentiti di azione in pista e di provare tutti i set-up, le parti e i programmi che desiderano. Pirelli fornisce un numero uguale di ogni mescola di pneumatici a ogni squadra, di solito abbastanza per permettere a tutti i team di completare tutte le prove che desiderano, mentre il numero di giri è teoricamente illimitato nelle ore in cui la pista è aperta.

Se le verifiche da parte della FIA non sono strettamente applicate, poiché i test non si svolgono in condizioni da gran premio, tutti i normali requisiti di sicurezza devono essere rispettati per far correre le auto in pista così come stabilito dai regolamenti della FIA. Le squadre di F1 potrebbero, in teoria, far correre una macchina che è sicura ma non legale. Tuttavia ci sarebbe un beneficio minimo in questo, poiché le squadre non sarebbero in grado di utilizzare l'auto nella stessa specifica o con lo stesso set-up di un weekend di gara.

Al di fuori di questo, le squadre di F1 sono autorizzate a programmare i propri test, compresi i run in pista, l'uso degli pneumatici, i carichi di carburante e quali dei suoi piloti testeranno l'auto - compresi i piloti di riserva che non correranno nella prossima stagione. Le squadre sono in grado di scendere in pista solo con una macchina però, e ciò significa che tutti i piloti dovranno condividere la stessa monoposto.

Posso guardare i test pre-stagionali?

Attualmente la F1 non trasmetterà in diretta TV la prima sessione di test di Barcellona, ma prevede di trasmettere in diretta l'intera seconda sessione di test dal Bahrain. Il test di Barcellona sarà un evento a porte chiuse con la F1 che intende trasmettere uno show giornaliero dal circuito.

- Bahrain F1 test: 10-12 marzo

Motorsport.com, come sempre, seguirà con una diretta live testuale entrambi i test pre-stagionali di F1 sia a Barcellona che in Bahrain.

Karun Chandhok, Sky TV Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

I tempi dei test sono realistici?

Come dice il cliché, si tratta solo di test quindi tutti i tempi sul giro devono essere presi come valori approssimativi piuttosto che definitivi circa i rapporti di forza in F1. Questo perché tutte le squadre preferiscono nascondere il loro potenziale fino alle prime qualifiche e gare della stagione al fine di mantenere un vantaggio. Questo è comunemente noto come sandbagging.

I tempi sul giro dei test sono anche gravati da una moltitudine di variabili, tra cui diversi carichi di carburante, diverse mappature del motore, diverse mescole di pneumatici (alcune delle quali potrebbero non essere consentite per l'uso sulla stessa pista durante il gran premio che si disputerà nel corso della stagione) e la durata dei pneumatici, oltre alle condizioni climatiche e meteorologiche variabili.

Allo stesso modo, alcune squadre possono decidere di puntare ad ottenere i tempi verso la fine di una giornata, o al termine dei test, per conquistare i titoli dei giornali aumentando effettivamente le prestazioni rispetto ai rivali.

Sono queste le auto definitive per il 2022?

Per tutte le squadre la risposta sarà no. Per quanto riguarda il telaio e l'aerodinamica, gli aggiornamenti o i cambiamenti saranno fatti quasi costantemente durante i test e nei round di apertura della stagione man mano che le squadre sbloccano più prestazioni.

Dal lato motore tutti i costruttori di power unit dovranno affrontare un congelamento dello sviluppo per il 2022, e questo significa che la specifica di ogni componente delle power unit rimarrà la stessa quando verranno fatte le rispettive scelte in occasione del primo round. I costruttori saranno in grado di cambiare le specifiche tutte le volte che vogliono durante i test, purché seguano i regolamenti tecnici e di sicurezza.

la monoposto incidentata di Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 viene recuperata Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Cosa succede se qualcuno sbatte durante i test?

Un pilota che ha un incidente durante i test vivrà la stessa situazione come se fosse capitato in qualsiasi altra sessione, ma le conseguenze potrebbero essere molto più gravi a seconda della portata dell’incidente.

Le squadre avranno probabilmente meno pezzi di ricambio della stessa specifica durante i test, poiché vengono cambiati o aggiornati frequentemente - il che sarà probabilmente una sfida chiave con le nuove auto per il 2022. Se un pilota si dovesse schiantare pesantemente e rompere un elemento chiave, la squadra perderà tempo prezioso per i test e molto probabilmente dovrà rivedere totalmente il suo programma di test.

Pierre Gasly ha sentito tutta la pressione di un incidente importante nei test pre-stagionali del 2019 con la Red Bull, quando lo schianto ad alta velocità ha danneggiato più parti nuove fondamentali per il programma di sviluppo del team. L'incidente ha anche intaccato la sua fiducia e lo avrebbe portato a un calo delle prestazioni ed alla sua retrocessione alla squadra sorella Red Bull, la Toro Rosso (ora chiamata AlphaTauri).

Precedenti risultati dei test di F1 vs pole

Ecco uno sguardo ai risultati dei test pre-stagionali di F1 negli ultimi 10 anni seguiti dall'equivalente tempo della pole position ottenuto sullo stesso tracciato nel corso della stagione.

Questo dato può essere preso solo come una guida approssimativa a causa delle varie mescole di pneumatici diversi, dei carichi di carburante e delle condizioni in cui ogni tempo è stato realizzato quando si confronta il tempo più veloce nei ei test con il tempo del giro della pole position.

Anno Circuito Pilota Team Tempo più veloce nei test Pilota Team Tempo della pole 2021 Bahrain Max Verstappen Red Bull 1m28.960s Max Verstappen Red Bull 1m28.997s 2020 Barcelona Valtteri Bottas Mercedes 1m15.732s Lewis Hamilton Mercedes 1m15.584s 2019 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m16.221s Valtteri Bottas Mercedes 1m15.406s 2018 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m17.182s Lewis Hamilton Mercedes 1m16.173s 2017 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.634s Lewis Hamilton Mercedes 1m19.149s 2016 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m22.765s Lewis Hamilton Mercedes 1m22.000s 2015 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m22.792s Nico Rosberg Mercedes 1m24.681s 2014 Bahrain Felipe Massa Williams 1m33.258s Nico Rosberg Mercedes 1m33.185s 2013 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m20.130s Nico Rosberg Mercedes 1m20.718s 2012 Barcelona Kimi Raikkonen Lotus 1m22.030s Pastor Maldonado Williams 1m22.285s