Test Mercedes, Bottas: "Imparato molto sui nuovi protocolli"

Al fine di accelerare i preparativi per l'inizio della stagione 2020, fissato per il 5 luglio in Austria, la Mercedes sta effettuando due giorni di test sul tracciato di Silverstone.

Il test è condotto con la W08 del 2018, cosa consentita dal regolamento, che invece impedisce di scendere in pista con le attuali monoposto di Formula 1.

La Mercedes era ansiosa di completare questo test per fare pratica con i nuovi protocolli con cui i team dovranno fare i conti al ritorno in pista dopo la pandemia del COVID-19, che comprendono il distanziamento sociale e l'utilizzo di mascherine.

Nella giornata di oggi è stato Valtteri Bottas a calarsi nell'abitacolo della W09, mentre domani toccherà al suo compagno di squadra Lewis Hamilton.

"Oggi credo che sia stata una giornata molto utile per la squadra" ha detto Bottas.

"Ovviamente tutti sono stati lontani dalle corse e dai box per molto tempo, e ci sono molte nuove regole, quindi dobbiamo essere prudenti con diverse cose legate alla salute. E' stato un bene esercitarci in questo senso".

"Penso che abbiamo imparato molto oggi, come fare le cose in modo più efficiente e che tutti siano al sicuro una volta che finalmente inizieremo a correre".

"Mi è piaciuto molto tornare in macchina e non vedo l'ora che arrivi il Gran Premio d'Austria per tornare a correre".

La Mercedes ha completato una serie di procedure modificate per prepararsi al weekend di gara, tra cui una procedura di partenza completa in griglia.

Questa infatti sarà pesantemente rivista, perché sarà consentito l'accesso in griglia solamente al personale essenziale.

La Mercedes ha recentemente effettuato il test di positività al COVID-19 ad ogni membro del team, inoltre ha confermato che tutti i presenti oggi a Silverstone sono risultati negativi.

Tutti i membri del team indossavano delle mascherine, mentre i tecnici che sono dovuti andare più a stretto contatto con Bottas, come quelli che gli hanno dovuto allacciare le cinture, hanno indossato anche una visiera.

Il test ha segnato il ritorno in pista di una monoposto di Formula 1 per la prima volta dalla conclusione dei test pre-campionato di Barcellona.

Nei prossimi giorni dovrebbe scendere in pista anche la Ferrari a Fiorano, mentre la McLaren ha già confermato che non potrà portare in pista nessuna delle sue vecchie monoposto.