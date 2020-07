Sergio Pérez dovrà rifare il tampone, dopo che il primo test anti-COVID-19 è stato definito "inconcludente".

Il pilota della Racing Point avrebbe dovuto presenziare alla conferenza stampa sul weekend della Formula 1 a Silverstone, ma solo Lance Stroll vi ha preso parte.

Il messicano al momento è in auto-isolamento in attesa dell'esito del secondo tampone, come ha confermato un portavoce del team.

“Checo non è al circuito oggi dopo che il primo test ha dato esito inconcludente. In questo momento si è auto-isolato attendendo i risultati del secondo tampone".

Tutto il paddock deve rifare i test anti-COVID ogni 5 giorni, come da protocolli FIA per tutti i Gran Premi di quest'anno, così come eventuali secondi tamponi e prove della temperatura. E' la prima volta che capita una cosa del genere in queste prima gare, dove per altro sono stati effettuati 15.000 tamponi con due soli casi positivi.

Se Pérez non potesse correre perché affetto da Coronavirus, la Racing Point potrebbe chiamare una delle riserve Mercedes, come da accordi fra le squadre.

In questo caso i nomi più papabili sarebbero quelli di Stoffel Vandoorne ed Esteban Gutiérrez, anche se il belga non è presente al momento a Silverstone perché impegnato ad allenarsi in vista dell'ultimo round di Formula E che si terrà a Berlino fra una decina di giorni.