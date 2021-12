F1 | Ferrari: ecco la line up per i test di Abu Dhabi

Sarà una due giorni di test intensa quella che attende la Scuderia Ferrari. Sul tracciato di Abu Dhabi, nelle giornate di martedì e mercoledì, il team di Maranello sarà impegnato in quello che a tutti gli effetti sarà l'ultimo capitolo di una lunghissima stagione 2021.

Nella giornata di martedì la Ferrari sarà presente in pista con Robert Shwartzman ed Antonio Fuoco che si alterneranno al volante della SF21, ed al contempo la Scuderia schiererà anche Charles Leclerc ma al volante della mule car dotata di pneumatici Pirelli da 18''.

Per Shwartzman si tratterà di un impegno duplice dato che il russo sarà utilizzato anche dalla Haas.

Per Roebert, che nelle scorse settimane si era recato proprio presso la sede della Haas per realizzare il sedile in vista dei test, si tratta dell’ennesimo ritorno alla guida di una Ferrari dato che già lo scorso anno, sempre in occasione dei test di fine stagione di Abu Dhabi, aveva avuto modo di provare la SF1000 percorrendo un totale di 129 giri con il miglior crono personale di 1'38''157.

Robert Shwartzman, Ferrari SF71H Photo by: Ferrari

"Sono estremamente felice di poter fare un altro test con la Scuderia Ferrari", ha dichiarato Robert attualmente secondo in classifica nel campionato 2021 di Formula 2.

"È un onore poter guidare questa vettura di F1, ma anche una grande responsabilità e sono estremamente grato per la fiducia che la Ferrari ha riposto in me. Cercherò sicuramente di divertirmi il più possibile, puntando a fare un buon lavoro di acquisizione dati per la squadra".

L'ultima giornata di test, quella di mercoledì, vedrà invece la Scuderia impegnata esclusivamente con la mule car ma al volante della monoposto laboratorio sarà presente Carlos Sainz che avrà modo di prendere ulteriore confidenza con gli pneumatici da 18'' che entreranno in vigore dalla prossima stagione sulle vetture ad effetto suolo.