Red Bull RB16: la sospensione multilink c'è ma è sotto!

Chi pensava che le monoposto 2020 sarebbero state solo delle evoluzioni di quelle dello scorso anno si è sbagliato proprio di grosso. La Red Bull si candida a sfidante della Mercedes con una RB16 che non ha più un bullone uguale alla vettura che ha concluso la stagione 2019 in grande crescita.

La sensazione è che il motore Honda sia pronto per dare la caccia gli altri Costruttori e allora tocca ad Adrian Newey mettere in pista una vettura che sia in grado di dare del filo da torcere alle frecce d'argento.

Con il progetto della hypercar Aston Martin che è stato messo in un cassetto, il geniale progettista inglese deve aver avuto il tempo per sfornare nuove idee che fanno della RB16 una macchina molto innovativa in ogni angolo la si guardi.

Red bull Racing RB16, dettaglio tecnico della sospensione entrobordo anteriore Photo by: Giorgio Piola

Prima vi abbiamo mostrato i cambimenti nel pozzetto del telaio, sopra, con i nuovi cinematismi della sospensione anteriore e la ridefinizione della scocca che nella zona frontale è stata stretta con soluzioni innovative utili a superare indenne il crash test del muso.

Adesso vi diamo la dimostrazione con una foto di Giorgio Piola che se la sospensione anteriore ripropone un triangolo superiore, quella inferiore adotta un multilink. Il concetto che sulla RB15 era adottato in alto, lo si ritrova in basso con due leve che sono infulcrate al porta mozzo in punti separati (indicati dalle frecce in alto).

La scelta è giustificata dalla volontà di trovare angoli che favoriscano il miglior comportamento delle gomme anteriori, cercando di evitarne il surriscaldamento che si genera quando vanno fuori dalla finestra di funzionamento, ma trova anche valide ragioni aerodinamiche.

Red bull Racing RB16: la sospensione anteriore molto innovativa Photo by: Giorgio Piola

Siamo convinti che le sorprese della Red Bull non sono finite e continueremo a cercarvele per darvi il segno di quanto a Milton Keynes credano nella possibilità di sfidare le W11.