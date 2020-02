Red Bull: quanta massa radiante sopra al motore!

Non si può dire che l’immagine scattata nel box della Red Bull permetta di vedere l’ultima versione del motore Honda, ma ha certamente un pregio: senza l’engine cover è stato possibile vedere qual è il packaging del motore che i tecnici giapponesi hanno condiviso con i telaisti di Adrian Newey.

Il risultato è stato abbastanza sorprendente, perché sulla RB16 è cresciuta la massa radiante che è stata collocata sopra al 6 cilindri turbo: per miniaturizzare le pance ai lati dell’abitacolo a Milton Keynes hanno preferito portare in coda e, soprattutto, in alto l’impianto di raffreddamento della power unit RA620 H.

Il pacco di radiatori e scambiatore è davvero molto voluminoso, mostrando un’inversione di tendenza nelle scelte, visto che la Ferrari aveva inaugurato la moda di portare quanto più era possibile l’impianto di raffreddamento nelle fiancate per snellire la zona superiore della monoposto per coprire l’ala posteriore il meno possibile.

Ora, invece, si preferisce liberare i flussi nella parte inferiore delle monoposto e non deve sorprendere, quindi, che sulla RB16 giganteggi una “torre” di radiatori ben impaccati sotto all’engine cover…