Mercedes DAS: soluzione ideale nel giro di lancio

Anche Christian Horner conferma che il DAS è una soluzione perfettamente legale. Il team principal della Red Bull non ha dubbi sulla conformità del Dual Axes Steering: il paddock si divide su quale sia l’effettivo vantaggio che la soluzione introdotta sull’anteriore della W11 può dare.

Secondo i bene informati il Dual Axes Steering potrebbe essere particolarmente efficace nel giro di lancio della qualifica o alla ripartenza di una safety car, vale a dire quando il pneumatico deve essere portato nella giusta temperatura di esercizio.

Non solo, ma al di là del fatto che si possa avere una maggiore impronta della gomma in curva, c’è chi ipotizza che il DAS possa essere utilizzato nei tratti di pista veloci nei quali la temperatura di esercizio delle gomme anteriori può calare all’improvviso, per cui può essere utile a ripristinare la condizione ideale, preservando la durata delle coperture, consentendo anche di allungare i run di gara.

Insomma la trovata Mercedes può avere un impatto molto importante sulle prestazioni tanto nel giro secco che in gara. Come reagiranno gli avversari? La soluzione che hanno trovato a Brackley non è facilmente copiabile perché necessita di una specifica ingegnerizzazione nel telaio. Non solo, ma la FIA potrebbe valutare l'idea di vietare la soluzione che potrebbe vivere un anno solo.