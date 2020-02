McLaren: c'è il... polpo sul diffusore posteriore della MCL35

La McLaren fa discutere. La MCL 35 che bene aveva impressionato la scorsa settimana, nel secondo turno di test invernali a Barcellona non ha mostrato lo stesso potenziale con Carlos Sainz e Lando Norris. Eppure sulla macchina curata da James Key stanno spuntando le prime novità tecniche finalizzate al debutto in Australia.

McLaren MCL35: ecco il nuovo marciapiede all'esterno della bandella laterale Photo by: Giorgio Piola

Gli aerodinamici hanno introdotto un nuovo marciapiede all'esterno della bandella laterale dell'ala anteriore: nel bordo laterale, infatti, è stato aggiunto un generatore di vortice che ha il compito di energizzare il flusso che è destinato all'esterno della ruota anteriore.

Ma l'aspetto che ha incuriosito di più è certamente il diffusore posteriore che è stato cambiato nella parte esterna, in prossimità della ruota: gli elementi che generano i tre soffiaggi sono adesso più tondi e si trasformano in coltelli verticali.

La McLaren, per scoprire le potenzialità della nuova soluzione, ha costruito un particolare sistema di acquisizione dei dati, montando dei "tentacoli" in fondo ai quali c'era un tubo di Pitot. Il "polpo" tecnologico dovrebbe aver permesso ai tecnici di Woking di scandagliare una zona molto delicata dlla monoposto dove non è facile disporre dei sensori.