Binotto: "Mercedes non va battuta sulle regole, ma in pista"

Mattia Binotto ha smorzato le polemiche sul caso DAS, almeno per quanto riguarda la posizione della Ferrari.

L’intenzione del team principal del Cavallino è comprendere il sistema, valutandone il potenziale per decidere se può essere o meno un’area in cui investire risorse. Per il resto Binotto ha confermato piena fiducia nel lavoro della FIA, a cui spetta il compito di valutare legalità e sicurezza del sistema portato in pista ieri a Barcellona dalla Mercedes.

“Da parte nostra sarà un passo obbligato quello di valutare se sviluppare o meno un progetto simile e capire se ci potrebbe garantire o meno un vantaggio in termini di prestazioni – ha spiegato Binotto - al momento non abbiamo questa comprensione del dispositivo".

"Ma anche qualora decidessimo di introdurlo sulla nostra monoposto, non sarà comunque possibile farlo nella prima metà di stagione, perché c’è bisogno di un nuovo concetto di design, progettazione, produzione e omologazione, ed è un processo lungo. Dobbiamo rendere la vita difficile ai nostri avversari, ma non credo che la Mercedes vada affrontata tanto sul fronte regolamentare, bensì in pista”.

Binotto non ha preso posizione sulla legalità del sistema:

“Ho visto che ci sono molte discussioni al riguardo ma personalmente non ho esaminato in dettaglio di cosa si tratta. Ci fidiamo totalmente della FIA e del loro modo di valutare e giudicare questioni tecniche come questa".

"Non abbiamo ancora parlato con i tecnici della Federazione Internazionale, chiederemo dei chiarimenti che sono importanti per noi al fine di capire la filosofia del sistema, ma come ho detto non si tratta di uno scontro con la FIA, ci fidiamo del loro lavoro”.