Test F1 2022: quando sono, chi guida e dove posso seguirli?

Dopo un inverno burrascoso, la nuova era della F1 prende il via con i test pre-stagionali che iniziano a Barcellona.

La stagione di lancio della F1 è quasi completa, mentre le conseguenze del caotico finale del GP di Abu Dhabi hanno visto cambiamenti radicali tra cui la rimozione di Michael Masi come direttore di gara e nuovi protocolli introdotti, il che significa che l'attenzione sul 2022 è al centro della scena, mentre le squadre si preparano a far correre le nuove auto e a mostrare quali innovazioni tecniche ogni team ha deciso di adottare secondo i nuovi regolamenti tecnici.

La maggior parte delle presentazioni sono state specchietti per le allodole con i team impegnati a mostrare render delle vetture, o in alcuni casi una show car con livrea aggiornata, così da non svelare i segreti il più a lungo possibile. Ciò significa che i test pre-stagionali rappresenteranno la prima occasione per ammirare tutte le nuove vetture di F1 reali.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Tutte le 10 squadre di F1 saranno in azione in entrambi i test pre-stagionali che daranno una prima indicazione nel comprendere quali squadre che hanno capito bene il regolamento e quali squadre hanno del lavoro da fare. Anche se da prendere con le pinze, a causa di squadre che nascondono i livelli di prestazioni reali, i test sono il primo vero banco di prova.

Orari dei test di F1 2022

I test pre-stagionali di F1 per il 2022 saranno divisi tra Barcellona e Bahrain, con il primo test chiamato shakedown al Circuit de Barcelona-Catalunya il 23-25 febbraio. Il test sarà effettuato con un metodo normale, ma non ci sarà una copertura televisiva, né la comunicazione dei tempi in diretta e non sarà aperto ai tifosi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Davide Cavazza

Il secondo test pre-stagionale in Bahrain tornerà al format tradizionale con i fan ammessi in circuito, la copertura televisiva in diretta così come il cronometraggio. Il test avrà luogo il 10-12 marzo, la settimana prima dell'apertura della stagione di F1 2022 rappresentata dal GP del Bahrain il 18-20 marzo.

Al test di Barcellona, ogni giorno la pista sarà aperta dalle 9 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, con una pausa pranzo di un'ora, ma questa può essere abbandonata al fine di recuperare il tempo perso a causa di bandiere rosse o cattive condizioni meteorologiche, il che significa che la pista è disponibile per un massimo di nove ore al giorno.

Giorno Sessione mattutina Sessione pomeridiana Mercoledì 23 Febbraio 2022 9.00 am – 13.00 am 14.00 pm – 18.00 pm Giovedì 24 Febbraio 2022 9.00 am – 13.00 am 14.00 pm – 18.00 pm Venerdì 25 Febbraio 2022 9.00 am – 13.00 am 14.00 pm – 18.00 pm

Il test del Bahrain seguirà lo stesso format, ma inizierà un'ora più tardi a causa delle migliori condizioni meteorologiche e per l’utilizzo dei riflettori del Bahrain International Circuit. L'azione in pista sarà anche divisa da un intervallo di un'ora per la pausa pranzo che può essere annullata al fine di recuperare il tempo perso.

Giorno Sessione mattutina Sessione pomeridiana Venerdì 10 marzo 2022 8.00 am – 12.00 am 13.00 pm – 17.00 pm Venerdì 11 marzo 2022 8.00 am – 12.00 am 13.00 pm – 17.00 pm Sabato 12 marzo 2022 8.00 am – 12.00 am 13.00 pm – 17.00 pm

Line-up piloti per i test di F1 del 2022

A causa delle regole della F1 ogni squadra può far correre solo una macchina durante il test (eccetto per le mule car permesse per i test dei pneumatici su richiesta della Pirelli), il che significa che le squadre hanno diviso la giornate di guida tra ciascuno dei suoi piloti più eventuali piloti di riserva. Questo è anche un metodo per tenere a bada i costi e pone un limite alle squadre più grandi dal superare i rivali semplicemente per essere in grado di realizzare due o più auto.

Date le nuove specifiche delle vetture, si prevede che la maggior parte dei test sarà disputata dai piloti titolari nel 2022 per fornire loro il massimo tempo in pista per adattarsi alle nuove auto.

Ecco l'elenco attuale di quali piloti sono in azione per ogni squadra per il test F1 di Barcellona il 23-25 febbraio. L'elenco sarà aggiornato con ulteriori annunci.

Team mercoledì Giovedì venerdì Mercedes Red Bull Ferrari McLaren AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly/Tsunoda Alpine Aston Martin Vettel/Stroll Stroll/Vettel Vettel/Stroll Williams Latifi/Albon Albon/Latifi Latifi/Albon Alfa Romeo Haas F1 Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher

Come posso seguire il primo test pre-stagionale?

I test di F1 di Barcellona non saranno trasmessi in diretta TV o in tempo reale, essendo stati classificati come uno shakedown per i team per comprendere le nuove auto 2022 e i regolamenti tecnici. Una classifica finale dei tempi sarà rilasciata alla fine della giornata, con highlights e un riassunto.

Motorsport.com realizzerà una copertura testuale in diretta sui test di F1 di Barcellona per tutti e tre i giorni.

Il test di F1 del Bahrain avrà copertura televisiva e un cronometraggio in diretta, simile alla trasmissione di un evento tradizionale, ed i dettagli sulla copertura televisiva saranno confermati in una data successiva. Anche in questo caso Motorsport.com realizzerà una coprtura testuale in diretta per tutti e tre i giorni di test.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Perché i test non vengono trasmessi in televisione?

La decisione di non trasmettere in diretta il primo test pre-stagionale a Barcellona, e di rendere l'evento a porte chiuse senza accesso per i fan, è arrivata dai team.

L'anno scorso la F1 ha ridotto la pre-season a un singolo test di tre giorni in Bahrain, trasmesso in diretta e con tempi in diretta, ma a causa dell'introduzione delle nuove regole e delle nuove auto la F1 ha aggiunto un ulteriore test privato a Barcellona al fine di fornire alle squadre di F1 più tempo in pista per capire meglio le monoposto.

Questo è il motivo per cui il secondo e ufficiale test pre-stagionale si sta svolgendo nello stesso format dell'anno scorso con copertura in diretta, tempi e accesso per i fan in circuito.

Perché quest'anno i test vengono divisi tra due piste?

Date le migliori temperature ambientali, le condizioni meteorologiche di Barcellona in questo periodo dell'anno e le caratteristiche della pista che offrono una varietà di curve ad alta, media e bassa velocità, il circuito è stato il luogo tradizionale per i test pre-stagionali negli ultimi anni.

La sua posizione relativamente centrale per tutte le squadre di F1 con un facile accesso all'aeroporto di Barcellona permette anche alle squadre di F1 di arrivare con facilità nuove parti o sviluppi tardivi rispetto a quanto potrebbe accadere in luoghi come il Bahrain.

Il Bahrain ospiterà il secondo test pre-stagionale poiché è anche una sede ideale per le caratteristiche sia climatiche che della pista. Inoltre il Bahrain International Circuit ospiterà anche la gara di apertura del 2022, il che significa che è più facile logisticamente per le squadre rimanere in pista con una settimana di pausa tra il test e la gara.

Quali sono le modifiche alle regole della F1 per il 2022?

Le modifiche alle regole della F1 2022 sono incentrate sul ritorno a monoposto ad effetto suolo, con le modifiche alle regole aerodinamiche volte a rendere le auto più facili da seguire e quindi a produrre gare più ravvicinate e più emozionanti.

I tunnel sottoscocca a effetto suolo non sono stati permessi in Formula 1 dal 1982, ma le richieste per la loro reintroduzione sono diventate piuttosto forti negli ultimi anni.

La F1 ha cercato di ridurre l'attuale dipendenza dalle ali per la deportanza, considerate colpevoli dell'aria sporca che ha reso difficili le gare ravvicinate nei tempi moderni. Ciò ha dato il via al ritorno delle vetture ad effetto suolo.

Quest'anno la F1 passerà anche a pneumatici con cerchi da 18 pollici come parte delle più ampie modifiche alle regole aerodinamiche, mentre il DRS rimarrà presente ma potrà essere rivisto se le nuove auto produrranno l'azione desiderata in pista. Anche le parti standardizzate ed elencate sono state definite e aumentate per aiutare ad abbassare i costi sulle aree delle vetture con poco o nessun vantaggio in termini di prestazioni.

Le nuove regole introducono anche misure per limitare le spese per i team di F1, tra cui un'ulteriore riduzione del tetto dei costi per il 2022. Inoltre è stata introdotta una scala mobile del tempo di sviluppo in galleria del vento e al CFD per fornire una migliore concorrenza - con il team che ha ottenuto le peggiori prestazioni che potrà avere maggior tempo in galleria del vento e il team migliore meno. L'ordine dei team è deciso dalla classifica del campionato mondiale costruttori di F1 dell'anno precedente.