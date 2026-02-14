Test Bahrain: la F1 2026 è davvero una Formula E con steroidi?
Concluse le prime tre giornate di test invernali in Bahrain, in compagnia del direttore Giacomo Rauli, Roberto Chinchero e Gianluca D'Alessandro, facciamo il punto sui temi offerti dalla Formula 1 e dai suoi protagonisti in questo nostro nuovo video.
Ultime notizie
F1 | Cadillac, la sua PU confermata per il 2029: l'identità conta più della strategia
MotoGP | Trackhouse vuole proseguire il suo legame con Aprilia
F1 | Stella lancia l'allarme: "Servono correzioni rapide su sorpassi, partenze e lift-and-coast"
F1 | Ferrari: il comando idraulico dell'ala mobile anteriore è nel telaio
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments