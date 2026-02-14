Analisi

Test Bahrain: la F1 2026 è davvero una Formula E con steroidi? Concluse le prime tre giornate di test invernali in Bahrain, in compagnia del direttore Giacomo Rauli, Roberto Chinchero e Gianluca D'Alessandro, facciamo il punto sui temi offerti dalla Formula 1 e dai suoi protagonisti in questo nostro nuovo video.