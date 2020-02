Test 2 Barcellona, Giorno 2: Vettel tutto il giorno sulla Ferrari

Se nella giornata di ieri, ad eccezione della Haas, tutte le squadre hanno alternato al volante due piloti, sono solamente tre i team che hanno deciso di proseguire su questa strada anche nella seconda giornata del secondo test collettivo di Formula 1 sul tracciato di Barcellona.

Si tratta della Mercedes, della Red Bull e della Renault: i campioni del mondo manderanno in pista Valtteri Bottas in mattinata, con il finlandese che poi cederà l'abitacolo a Lewis Hamilton dopo la pausa pranzo.

Parti invertite anche in casa Red Bull. Ad aprire le danze sulla RB16 sarà Max Verstappen, mentre Alexander Albon girerà nel pomeriggio. Stesso discorso pure in Renault, con Esteban Ocon in pista nella sessione mattutina e Daniel Ricciardo in quella pomeridiana.

La Ferrari invece ha deciso di affidare la SF1000 a Sebastian Vettel per l'intera giornata, così come per l'Alfa Romeo vedremo in azione il solo Antonio Giovinazzi. Gli altri piloti in pista oggi saranno Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Lance Stroll (Racing Point), Kevin Magnussen (Haas) e Nicholas Latifi (Williams).

Test F1 Barcellona - Line-Up Giorno 2