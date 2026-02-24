Vai al contenuto principale

Analisi
Formula 1

Tecnica F1 | Williams FW48: nata pesante ma non basta la cura dimagrante

Mancava solo lei all'appello: la Williams FW48. Una monoposto che sta affrontando diversi ostacoli ancor prima che parta la stagione: analizziamola nel dettaglio in questo nuovo video.

Franco Nugnes e Beatrice Frangione
Pubblicato:

