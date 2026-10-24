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Tecnica F1 | Questa Ferrari è molto più nuova di quanto voglia mostrare
In questo nuovo video, scopriamo insieme in che modo i vari team hanno deciso di affrontare il fine settimana di Austin. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla Ferrari: una SF-26 dotata delle ultime novità...
Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato: 24 ott 2026, 10:58
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