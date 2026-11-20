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Tecnica F1: Mercedes gioca l'ADUO ma la Ferrari vuole fare la zanzara
Nonostante manchino tre gare al termine di questa lunga stagione, ci sono team che continuano a portare novità sulle proprie monoposto: scopriamole insieme in questo nuovo video di analisi tecnica dedicato al Gran Premio di Las Vegas.
Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato: 20 nov 2026, 08:15
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