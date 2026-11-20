Analisi

Formula 1 Las Vegas

Tecnica F1: Mercedes gioca l'ADUO ma la Ferrari vuole fare la zanzara

Nonostante manchino tre gare al termine di questa lunga stagione, ci sono team che continuano a portare novità sulle proprie monoposto: scopriamole insieme in questo nuovo video di analisi tecnica dedicato al Gran Premio di Las Vegas.

Franco Nugnes Beatrice Frangione

Pubblicato: 20 nov 2026, 08:15

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Antonelli prende cinque posizioni di penalità a Las Vegas. Dubbi Mercedes dopo il venerdì bagnato

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Ferrari: un solo elemento verticale semplificato nel bargeboard alla ricerca dell'efficienza



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



4 h



F1 | Ferrari: un solo elemento verticale semplificato nel bargeboard alla ricerca dell'efficienza





F1 | Las Vegas, Libere 1: piove a dirotto e non c'è classifica perché nessun pilota ha chiuso un tempo



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



6 h



F1 | Las Vegas, Libere 1: piove a dirotto e non c'è classifica perché nessun pilota ha chiuso un tempo





F1 | Motori V8: la scelta per il 2030 è fatta, ma ci sono tanti dettagli che devono ancora essere decisi



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



16 h



F1 | Motori V8: la scelta per il 2030 è fatta, ma ci sono tanti dettagli che devono ancora essere decisi

Ultime notizie





Tecnica F1: Mercedes gioca l'ADUO ma la Ferrari vuole fare la zanzara



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 min



Tecnica F1: Mercedes gioca l'ADUO ma la Ferrari vuole fare la zanzara





F1 | Antonelli prende cinque posizioni di penalità a Las Vegas. Dubbi Mercedes dopo il venerdì bagnato



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



23 min



F1 | Antonelli prende cinque posizioni di penalità a Las Vegas. Dubbi Mercedes dopo il venerdì bagnato





F1 | Russell davanti a Las Vegas, ma il giovedì è stato quasi inutile. Venerdì si riparte da zero



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



48 min



F1 | Russell davanti a Las Vegas, ma il giovedì è stato quasi inutile. Venerdì si riparte da zero





F1 | McLaren, Brown ammette: “Abbiamo lasciato per strada troppe opportunità”



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | McLaren, Brown ammette: “Abbiamo lasciato per strada troppe opportunità”

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti