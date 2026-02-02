Tecnica F1 | McLaren MCL40: studiata per esaltare il motore Mercedes
Continuano le analisi delle monoposto 2026 firmate Motorsport.com. In questo nuovo video, scopriamo insieme nel dettaglio la MCL40, la nuova monoposto del team campione del mondo in carica studiata nei minimi dettagli...
