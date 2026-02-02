Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

Formula 1
Formula 1
F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Honda HRC
MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"
Analisi
Formula 1

Tecnica F1 | McLaren MCL40: studiata per esaltare il motore Mercedes

Continuano le analisi delle monoposto 2026 firmate Motorsport.com. In questo nuovo video, scopriamo insieme nel dettaglio la MCL40, la nuova monoposto del team campione del mondo in carica studiata nei minimi dettagli...

Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Il toccante video Lego con Mick Schumacher per la Ferrari F2004: "Papà Michael domava quella bestia"
Prossimo Articolo F1 | Russell: "Non sono ancora sicuro che la W17 sia una macchina da titolo"

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Tecnica F1 | Red Bull RB22: ecco perché non è una zero sidepod

Formula 1
Formula 1
Tecnica F1 | Red Bull RB22: ecco perché non è una zero sidepod

F1 | Ferrari consistente: l'affidabilità c'è, può crescere la gestione della PU

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Ferrari consistente: l'affidabilità c'è, può crescere la gestione della PU

Ultime notizie

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26