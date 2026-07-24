Tecnica F1 | L'Aston Martin del rilancio e la Ferrari con l'antenna
In Ungheria l'Aston Martin porta una versione B dell'AMR26: scopriamo nel dettaglio in che modo Newey ha reso nuova la verdona di Silverstone in questo nuovo video...
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
F1 | All’Hungaroring c’è un problema con il nuovo asfalto: sta già cedendo e non ha grip
F1 | McLaren promuove le novità sulla MCL40: il fondo funziona, la Macarena si vedrà solo a Monza
F1 | Mercedes: si è avverato il sospetto più temuto, ma non si vede fuori dalla lotta per la pole
F1 | Ferrari convince all'Hungaroring ma McLaren e Antonelli restano in agguato
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments