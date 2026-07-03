Tecnica F1 | La Ferrari trema a Silverstone ma non deve avere paura
Dopo l'unica sessione di Libere del fine settimana "sprint" di Silverstone, analizziamo in che modo i team si sono preparati per affrontare il nono appuntamento della stagione: scopriamolo insieme in questo nuovo video...
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