Tecnica F1 | La Ferrari si nasconde e la Mercedes mostra i muscoli

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Dopo l'epilogo di Barcellona, nel "ring" austriaco gli occhi sono puntati su Ferrari e Mercedes: in questo nuovo video, analizziamo come questi due team - e non solo - si sono preparati per affrontare la tappa di Spielberg.

Franco Nugnes Beatrice Frangione
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