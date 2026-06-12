Tecnica F1 | La Ferrari è... sfrenata con tante novità
Dopo la delusione monegasca, a Barcellona la Ferrari ha introdotto un importante pacchetto aerodinamico sulla SF-26: analizziamolo nel dettaglio, in questo nuovo video di analisi.
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