Analisi

Tecnica F1 | Haas VF-26: l'anima resta Ferrari ma l'abito è diverso Continua l'analisi delle monoposto 2026 firmata Motorsport.com. Oggi, prendiamo la lente d'ingrandimento e andiamo alla scoperta della Haas VF-26, una vettura dalle soluzioni aerodinamiche interessanti... e non solo.