Tecnica F1 | Ferrari: "Macarena" rinviata ma non bocciata
Il primo giorno in pista a Shanghai ci ha confermato la forze Mercedes, mentre Ferrari ha mostrato qualche difficoltà: l'ala "Macarena" provata durante le libere, è stata archiviata in occasione delle qualifiche sprint. Una soluzione solo rinviata, e non ancora bocciata. Di questo e molto altro, ne parliamo nel nostro nuovo video di analisi.
