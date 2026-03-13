Vai al contenuto principale

Tecnica F1 | Ferrari: "Macarena" rinviata ma non bocciata

F1 | Hamilton: "La SF-26 è molto buona in curva, il feeling è ottimo. Ci serve solo potenza"

F1 | Ferrari, l'ala "Macarena" tolta dalle SF-26: non è ancora pronta del tutto

F1 | Leclerc: "Mercedes fa un salto con la PU che a noi manca, ma in gara siamo più vicini"

F1 | Antonelli, penalità scongiurata: "Nessun impeding a Norris, era in un giro di preparazione"

F1 | Vasseur, il bicchiere è mezzo pieno: "Siamo leggermente più vicini a Mercedes"

WRC | Safari Rally, PS3-6: Ogier e Pajari in rimonta nella cinquina Toyota

Analisi
Formula 1 Cina

Tecnica F1 | Ferrari: "Macarena" rinviata ma non bocciata

Il primo giorno in pista a Shanghai ci ha confermato la forze Mercedes, mentre Ferrari ha mostrato qualche difficoltà: l'ala "Macarena" provata durante le libere, è stata archiviata in occasione delle qualifiche sprint. Una soluzione solo rinviata, e non ancora bocciata. Di questo e molto altro, ne parliamo nel nostro nuovo video di analisi.

Franco Nugnes e Beatrice Frangione
Pubblicato:

Condividi o salva questo articolo

