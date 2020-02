Ferrari: ala posteriore a cucchiaio sulla SF1000

La Ferrari comincia a cambiare aspetto: sulla SF1000 è stata montata una nuova ala posteriore nella prima giornata di test della seconda sessione di Barcellona. Sebastian Vettel ha iniziato il turno di gran carriera con un approccio molto più aggressivo rispetto alla scorsa settimana, quando la squadra del Cavallino si era limitata a effettuare delle valutazioni di messa a punto della Rossa.

Ferrari SF1000 : ecco l'ala posteriore con il profilo principale a cucchiaio Photo by: Giorgio Piola

Il tedesco è sceso in pista con un diverso profilo principale caratterizzato da un disegno a cucchiaio adatto al medio carico dell'Australia, mentre la scorsa settimana montava quello della presentazione ufficiale di Reggio Emilia.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: oltre all'ala nuova, si nota la coda delle pance maggiorata e lo sfogo d'aria dietro all'Halo Photo by: Giorgio Piola

La SF1000, quindi, gradualmente assume la veste che avrà in occasione del primo GP stagionale 2020: è apparsa anche una modifica in coda alle pance con uno sfogo dell'aria calda dei radiatori che sporge in modo più arcuato sopra al triangolo superiore della sospensione posteriore.

Per migliorare il raffreddamento è stata aperto anche lo sfogo dietro all'attacco dell'Halo, mentre non ci sono le branchie ai lati dell'abitacolo per le basse temperature a Montmelò (13 gradi di aria).

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 con le gomme prototipali per Zandvoort Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian ha già provato anche le gomme Pirelli prototipali che la Casa milanese ha portato per il GP d'Olanda, visto che a Zandvoort è stata realizzata una curva con una sopraelevazione nella quale si potrebbero generare forge G laterali superiori alla media.

Nei primi giri Vettel ha effettuato delle prove aerodinamiche con la vernice flo viz spruzzata sulla presa d'aria dei freni anteriore.