Tecnica F1: ecco perché la Ferrari di Monza deve fare paura
Il fine settimana del Gran Premio d'Italia è ufficialmente iniziato: in questo nuovo video scopriamo in che modo le squadre si sono presentate per disputare l'appuntamento nel Tempio della velocità.
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