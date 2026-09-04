Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

WEC
WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

F1 | Mercedes detta il passo a Monza: Russell punta alla pole, Antonelli studia la rimonta

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Mercedes detta il passo a Monza: Russell punta alla pole, Antonelli studia la rimonta

F1 | Hamilton: "Il motore è un miglioramento, però la velocità in rettilineo è un problema non da poco"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Hamilton: "Il motore è un miglioramento, però la velocità in rettilineo è un problema non da poco"

F1 | Vasseur: “Il nuovo motore è un passo avanti. Scie in qualifica? No, voglio avere due vetture davanti"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Vasseur: “Il nuovo motore è un passo avanti. Scie in qualifica? No, voglio avere due vetture davanti"

F1 | Antonelli colpito dalla Ferrari: "Si vede che ha fatto un passo avanti. Le nostre velocità ora sono simili"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Antonelli colpito dalla Ferrari: "Si vede che ha fatto un passo avanti. Le nostre velocità ora sono simili"

F1 | Hadjar può saltare anche Madrid. Mekies: "Sarà difficile averlo al Madring"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Hadjar può saltare anche Madrid. Mekies: "Sarà difficile averlo al Madring"

Tecnica F1: ecco perché la Ferrari di Monza deve fare paura

Formula 1
Formula 1
Italia
Tecnica F1: ecco perché la Ferrari di Monza deve fare paura
Analisi
Formula 1 Italia

Tecnica F1: ecco perché la Ferrari di Monza deve fare paura

Il fine settimana del Gran Premio d'Italia è ufficialmente iniziato: in questo nuovo video scopriamo in che modo le squadre si sono presentate per disputare l'appuntamento nel Tempio della velocità.

Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Monza, Libere 2: Russell si riprende la vetta, ma Leclerc è vicino. Kimi 3° studia per la gara
Prossimo Articolo F1 | Hadjar può saltare anche Madrid. Mekies: "Sarà difficile averlo al Madring"

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

F1 | Lo spirito di Schumacher c'è ancora in Ferrari: Michael è stato il precursore dei piloti oggi

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Lo spirito di Schumacher c'è ancora in Ferrari: Michael è stato il precursore dei piloti oggi

Ultime notizie

WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

WEC
WEC WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Austin, Libere 1: due Ferrari al comando con Giovinazzi e Fuoco

F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: quello con l'ADUO2 non è il "motorone", la SF-26 è vicina grazie a telaio e aerodinamica

F1 | Mercedes detta il passo a Monza: Russell punta alla pole, Antonelli studia la rimonta

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Mercedes detta il passo a Monza: Russell punta alla pole, Antonelli studia la rimonta

F1 | Hamilton: "Il motore è un miglioramento, però la velocità in rettilineo è un problema non da poco"

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Hamilton: "Il motore è un miglioramento, però la velocità in rettilineo è un problema non da poco"