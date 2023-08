Szafnauer: "I vertici Renault non capiscono come si vince in F1"

Szafnauer ha lasciato la scuderia dopo il Gran Premio del Belgio del mese scorso, nell'ambito di un ampio cambiamento all'interno del team di Enstone, che ha compreso anche l'addio anche del direttore sportivo di lunga data Alan Permane.

La notizia ha seguito la partenza dell'amministratore delegato di Alpine Laurent Rossi, che è stato spostato dall'amministratore delegato di Renault Luca De Meo in una posizione lontana dal programma di F1.

A Spa, il team principal ad interim Bruno Famin ha dichiarato che Szafnauer e Renault avevano "tempistiche diverse" per quanto riguarda la riduzione del piano quinquennale di Alpine per lottare per vittorie e campionati.

Parlando con SiriusXM, Szafnauer ha dichiarato di "non poter concordare con De Meo una tempistica irrealistica", affermando che la dirigenza Renault non ha capito cosa serve per avere successo in F1.

"Credo che i vertici della Renault, l'amministratore delegato Luca De Meo, come tutti in F1, vogliano il successo immediato e purtroppo non è così che funziona in F1", ha detto Szafnauer.

"Volevano fare più in fretta di quanto fosse possibile e io non potevo accettare una tempistica irrealistica, perché se si fa così è solo una questione di tempo e tutti si sentono frustrati, quindi ho esposto un piano molto realistico e possibile e credo che loro volessero accorciare il piano con qualcun altro".

Szafnauer ha indicato nella mancanza di pazienza della Renault nei confronti dei suoi piani di reclutamento un sintomo dei problemi di fondo.

Ha rivelato che quando ha iniziato a lavorare per Alpine 18 mesi fa, ha riscontrato diverse lacune nel know-how del team di Enstone. Riuscire a colmare queste lacune attirando personale dai team rivali, che in genere ha contratti a lungo termine ed è soggetto a periodi di gardening, comporta però dei tempi lunghi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

Secondo Szafnauer, la mancanza di comprensione da parte di Renault di questo processo gli ha impedito di trasmettere il messaggio ai suoi capi.

"Ci sono settori dell'organizzazione in cui il livello di competenza è molto elementare e ciò è dovuto al fatto che le persone che vi lavorano sono laureate, ad esempio, e hanno 25 anni di esperienza come in altre squadre".

"È stato in questi settori che ho iniziato a reclutare, ma i migliori in Formula 1 hanno di solito contratti a lungo termine, almeno di tre anni".

"Sono riuscito a convincere un bel po' di persone in settori che avevamo bisogno di rafforzare, ma sfortunatamente alcuni di loro sarebbero arrivati nell'autunno del '23, la maggior parte a metà del '24 e alcuni nel 2025, e questo è ciò che ho cercato di spiegare: 'Guarda, sta accadendo, stanno arrivando, ma a volte si fa mezzo passo indietro per farne due avanti'".

"E loro non hanno capito nulla. O era impazienza o era emozione, ma sicuramente non c'era comprensione e purtroppo è quello che ci vuole ed è quello che troveranno".

Szafnauer ha aggiunto che l'interferenza del gruppo Renault è stata "più di quanto abbia mai visto prima", con vari reparti che non riferivano direttamente a lui ma ai suoi superiori.

"La casa madre voleva avere il controllo su molte aree della squadra corse, più di quanto avessi mai visto prima", ha spiegato.

"L'area commerciale, l'area marketing, le risorse umane, le finanze, la comunicazione, tutte queste cose non facevano capo a me, ma a chi mi stava intorno, a qualcun altro nell'organizzazione più grande, e tutti si comportavano come se fossimo la Marina, ma noi dovevamo essere pirati per vincere".

"Non va affatto bene, perché se devi assumere qualcuno e devi stipulare un contratto entro un giorno, perché è questo che facciamo in Formula 1, non puoi metterci due settimane".

"Se ci metti due settimane, forse quell'ingaggio speciale è andato da un'altra parte. Bisogna essere dei pirati".

