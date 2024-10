Szafnauer duro: "Il management Renault pensa più alla carriera che al successo in F1"

L'ex team principal dell'Alpine, Otmar Szafnauer, ha accusato la proprietà della Renault di concentrarsi sulla longevità delle proprie carriere piuttosto che sui successi in Formula 1.

Parlando all'High Performance Podcast di Jake Humphrey, Szafnauer ha parlato del suo anno e mezzo come team principal dell'Alpine, raccontando del suo licenziamento avvenuto durante il Gran Premio del Belgio e del modo in cui la squadra non è riuscita a mantenere il controllo di Oscar Piastri, passato poi a difendere i colori della McLaren.

Szafnauer ha spiegato che, prima che assumesse il comando dell'Alpine all'inizio del 2022, prendendo il posto di Marcin Budkowski, gli era stato garantito che avrebbe avuto il controllo su tutti i reparti del team di F1.

"Ci sono alcune cose che sono andate storte in Alpine. Una di queste è che non avevo il controllo sull'intero team: le risorse umane non facevano capo a me, ma alla Francia. L'ufficio finanziario non faceva capo a me. L'ufficio comunicazione non faceva capo a me e il gruppo marketing e commerciale non facevano capo a me".

"E già di per sé sapevo che sarebbe stato problematico. Prima di accettare il lavoro, si diceva che tutti facevano capo a me. Arrivo lì e non è così. Pensavo di poterlo gestire, ma ho capito subito che era problematico".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Szafnauer ha spiegato che la questione è venuta a galla quando la squadra ha perso il ricorso al Contract Recognitions Board della F1 contro la McLaren per Piastri, poiché è emerso che il campione di F2 del 2021 non aveva un contratto valido con Alpine.

Spiegando che il nocciolo della questione si è verificato nel novembre 2021, mesi prima dell'ingresso in squadra, anche se Szafnauer ha detto di essere stato incastrato come capro espiatorio per la perdita di Piastri.

"Il contratto non è mai stato firmato. Ho iniziato a marzo. Non ne avevo idea. Non hanno presentato correttamente i documenti al CRB e non hanno mai firmato un contratto. A novembre c'era una finestra temporale di due settimane in cui si sarebbe potuto fare, ma non è stato così. Alpine ha perso al CRB perché aveva presentato in modo errato la domanda".

"Abbiamo diffuso un comunicato stampa con la mia immagine. E non aveva nulla a che fare con me, non ero nemmeno presente! Il dipartimento di comunicazione, che non dipendeva da me, ha pensato che fosse una buona idea sviare l'incompetenza di coloro che stavano aiutando in quel momento mettendo la mia foto sul comunicato".

"La persona che ha messo la foto lavorava per me alla Force India, così sono andato da lei e le ho detto: 'Sai bene che non è così'. E lei mi ha risposto: 'Mi dispiace, mi è stato detto di farlo'. Ma in quel momento ha dimostrato che all'interno dell'organizzazione Alpine c'erano persone inaffidabili che volevano farmi fuori".

"Non stavano lavorando con me. E quando non ti interessa il rendimento della squadra, ma la tua base di potere più che il rendimento della squadra, ecco che fai questo tipo di cose".

"Alla Ford, e speriamo che non sia più così, c'era un detto che diceva: 'La Ford Motor Company non produceva automobili. Ha creato carriere', il che significa che ci si preoccupa di più della propria carriera".

"E questo non è il caso della Formula 1, ma può esserlo se un gruppo di persone provenienti, ad esempio, dal Gruppo Renault viene messo a capo di una squadra di Formula 1. Non ci si preoccupa delle prestazioni in pista, ma della propria carriera. E se è così, si prendono questo tipo di decisioni".