Sulayem: "Fabiana Ecclestone con me per meriti, non per Bernie"

Sulayem ha vinto l'elezione venerdì socrso battendo Graham Stoker e una delle prime decisioni durante la sua campagna è stata quella di proporre una donna come vice-presidente per lo sport.

Il fatto che ci sia la moglie di Ecclestone nella squadra ha fatto tutti pensare che l'ex 'Padrino' del circus potesse essere coinvolto, ma Sulayem ha escluso questa ipotesi, specificando che Fabiana è stata scelta per il lavoro svolto in Brasile, piuttosto che per qualsiasi legame con suo marito.

"Questa è storia per la FIA, avere per la prima volta una donna con una carica nel nostro team - ha detto il neo Presidente - Non stiamo parlando di commissioni: stiamo parlando di una che farà la Vice Presidente dello sport".

"Quando mi sono avvicinato agli Ecclestone, non l'ho fatto per il nome, ma perché Fabiana ha credibilità. E la scelta è stata fatta per merito".

"È stata coinvolta nella mobilità nel club del Brasile e per la F1 in quel paese. Quindi ha esperienza sia dal lato dello sport che della mobilità essendo stata in due Commissioni".

"Bernie ha detto: 'Devi convincerla. Non ha niente a che fare con me'. Quindi è lì che il suo aiuto si è fermato, in realtà".

Photo by: Sutton Images

Sulayem non nasconde il fatto che Bernie Ecclestone abbia una esperienza che sarebbe preziosa per lui, ma ritiene che la sua squadra attuale sia abbastanza forte per migliorare tutto.

"Bernie è sicuramente un riferimento per la F1, e c'è sempre bisogno dell'esperienza e di persone sagge".

"Ma credo che abbiamo una buona squadra in FIA e un buon Consiglio Mondiale del Motorsport a cui possiamo fare riferimento e chiedere, in modo da aiutare a far crescere lo sport e la F1".