Stroll: il problema non è il COVID ma il... mal di pancia

Nel corso della giornata del sabato in casa Racing Point si sono vissuti momenti frenetici. Lance Stroll, infatti, non ha preso parte alle prove libere del mattino (le uniche disputate al Nurburgring dopo la cancellazione dei due turni del venerdì) a causa di non meglio identificati problemi fisici ed il canadese è stato costretto a saltare anche la sessione di qualifiche lasciando il proprio posto in vettura a Nico Hulkenberg.

Ovviamente ci si è chiesto quali fossero i problemi di salute di Stroll, ed il primo pensiero è caduto su un eventuale contagio da COVID-19, ma a fare chiarezza è stato Szafnauer.

“Non si sentiva bene già dalla Russia. Credo che avesse un po' di raffreddore. All'inizio abbiamo pensato ad effettuare il tampone. L'abbiamo testato più volte ed è risultato negativo tre o quattro volte. Non ha i classici sintomi del COVID-19”.

“Ieri sera aveva mal di stomaco, è rimasto seduto sul wc un sacco di tempo e non riusciva a scendere e stare abbastanza a lungo all’interno di un’auto da corsa. Non so se sia dipeso da qualcosa che ha mangiato o da un virus specifico. A breve dovremo affrontare una doppia trasferta e preferisco che sia pronto per quella”.

“Ovviamente speravamo che si riprendesse. Aveva sintomi simili a quelli dell’influenza e non stava bene. Non riusciva neanche a fare esercizio fisico. Abbiamo un dottore che si sta prendendo cura di lui e quando potrà tornerà a casa”.

Szafnauer ha poi dichiarato come la decisione di non far salire Stroll in vettura è stata presa poco prima del via delle libere e per questo motivo Hulkenberg non era ancora in circuito.

“Lance sino a trenta minuti prima delle FP3 voleva scendere in pista, ma poi ha pensato che avrebbe dovuto affrontare sia le qualifiche che la gara in queste condizioni e non era per nulla contento di ciò. Sperava di essere in grado di uscire dal bagno ed entrare in vettura, ma tutto è successo poco prima del via delle Libere 3, altrimenti avremmo avvisato Hulkenberg con un giorno di anticipo e gli avremmo consentito di girare nelle FP3”.

Szafnauer ha poi spiegato di sapere che Hulk fosse a Colonia per un impegno già preso con la TV: “Era già per strada perché avrebbe dovuto commentare per RTL. Lo so perché sono in contatto con lui. Per questo motivo l’ho chiamato e gli ho chiesto quanto fosse lontano dalla pista”.

“E' stata una richiesta enorme e siamo solo grati che sia riuscito a rientrare nel 107%, è quello che volevamo. Ha fatto qualche giro e se domani farà una buona partenza avrà una possibilità di andare a punti”.

“Rispetto alla vettura che ha guidato l’ultima volta abbiamo apportato alcune modifiche e Nico è rimasto sorpreso dai cambiamenti. Ha detto che sentiva la vettura diversa e deve abituarsi. Nel complesso, però, era soddisfatto dell’equilibrio generale”.

Szafnauer ha poi spiegato perché non è stato scelto Stoffel Vandoorne: “Era nel paddock ed aveva già un test COVID negativo, ma noi avevamo già il sedile di Nico con noi e conoscevamo già le regolazioni della pedaliera. Se avessimo chiamato Stoffel avremmo dovuto effettuare tutte queste operazioni, mentre così è stato facile”.