Strategie F1: è... giallo il vantaggio di Mercedes e Leclerc

C’è molta incertezza in merito a quale sarà la strategia migliore per coprire i 66 giri del Gran Premio del Portogallo. I riscontri emersi nella giornata di ieri anziché chiarire le idee le hanno confuse ulteriormente, a causa dell’evoluzione atipica della pista che in qualifica ha preso alla sprovvista team e piloti.

Basandosi sui dati emersi chi scatterà al via con gomme medie godrà di un vantaggio considerevole. I pneumatici ‘gialli’ hanno confermato un grip sorprendente in qualifica, al punto da diventare la gomma della pole position per Lewis Hamilton, e nella top-ten solo il tandem Mercedes e Charles Leclerc monteranno questa mescola.

Secondo i dati forniti dalla Pirelli le ‘medie’ dovrebbero garantire uno stint di 32 giri, contro i 18 previsti con le soft. Una differenza notevole in termini di usura, i cui effetti saranno visibili nella seconda parte di gara, stint che tutti i piloti dovrebbero affrontare con gomme ‘hard’.

Set da gara Pirelli Photo by: Pirelli

I 14 giri di differenza (tra chi le monterà le ‘hard’ al giro 18 e chi al 32) potrebbero influenzare la fase finale della corsa, ed è questo uno degli aspetti che preoccupa maggiormente chi scatterà con le soft. È prevista però una notevole evoluzione della pista, che dovrebbe andare incontro a chi dovrà percorrere 48 giri con un set di hard.

La disponibilità di gomme vede alcune differenze tra i piloti nella top-ten. Tutti dispongono di un set di hard nuove (Albon e Gasly hanno percorso solo un out-lap con un set) mentre sul fronte ‘medie’ solo Verstappen tra i top-driver dispone di un set nuovo, avendo rinunciato ad utilizzarlo in Q2, mentre Leclerc, e il tandem Mercedes, dispongono di un treno nuovo di soft.

Se la gara dovesse portare ad un doppio pit-stop (scenario ipotizzabile solo con congelamenti della corsa in regime di safety-car), tutti dovranno ricorrere ad un set usato in qualifica, ma non sembra essere un aspetto che preoccupa più di tanto team e piloti.