Sticchi Damiani: "Monza cancellata? E' una fake news!"

La Formula 1 ha annunciato il suo piano di ripartenza un paio di giorni fa e nel programma stilato dal CEO Chase Carey c'era spazio solo nei mesi di luglio ed agosto per le gare in Europa, prima che il Circus vada a cercare altri lidi fuori dal Vecchio Continente.

Uno scenario che, sommato alle tante gare già cancellate o rinviate a causa della pandemia del Coronavirus, ha fatto temere che tra gli appuntamenti sacrificati potesse esserci anche il Gran Premio d'Italia, previso per la prima domenica di settembre a Monza.

Concetto che era stato spinto con forza da un quotidiano tedesco, ma che è stato respinto con altrettanta veemenza dal presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani.

"Siamo convinti che Monza ci sarà comunque, anche se quasi sicuramente a porte chiuse. Non capiamo perché siano uscite fake news su una cancellazione del GP d'Italia dal calendario 2020" ha detto Sticchi Damiani in collegamento con Sky Sport 24.

"Non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa succederà a inizio settembre. Ci auguriamo che l'emergenza sia finita, confidiamo in un miracolo, ma oggi ci stiamo attrezzando per un GP a porte chiuse" ha poi aggiunto.

Tra le opzioni che la Formula 1 sta esplorando c'è anche quella di fare due gare sullo stesso circuito, magari una invertendo il senso di marcia. Uno scenario che Sticchi Damiani ha allontanato, almeno per quanto riguarda Monza.

"No, i circuiti hanno un senso si marcia, con tutte le barriere, i cordoli e la struttura dell'intero autodromo che è fatta per un senso unico. Per questo non si può pensare di effettuare dei lavori impegnativi, costosi e inutili con spazi e vie di fuga che sono in auna sola direzione" ha concluso.