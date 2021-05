Steiner: "Il team radio di Wolff? Voleva farsi pubblicità"

In occasione dello scorso GP di Spagna Toto Wolff è salito alla ribalta per un team radio indirizzato a Michael Masi col quale chiedeva a gran voce di esporre le bandiere blu nei confronti di Nikita Mazepin così da non ostacolare la rimonta di Lewis Hamilton.

La scuderia sette volte campione del mondo, infatti, ha giocato di strategia per avere la meglio su Max Verstappen e con l’inglese ha adottato una tattica a due soste che, grazie al potenziale della W12 ed al talento di Lewis, si è rivelata vincente.

L’intervento via radio di Wolff, però, non è passato inosservato e sembra aver infastidito il team principal della Haas, Gunther Steiner.

“Non ho sentito quel messaggio, ma mi è stato riferito successivamente che Toto aveva detto qualcosa”.

“Onestamente non so perché abbia fatto quella comunicazione, quindi non sono in grado di commentare perché non conosco le circostanze, ma credo che Nikita si sia comportato correttamente”.

“Forse Toto voleva solo assicurarsi di mostrare chi comanda qui e che quando arriva una sua vettura tutti gli altri si devono fare da parte, sai? Credo che volesse farsi un po' di pubblicità”.

Michael Masi, interpellato subito dopo la gara, ha però spento sul nascere ogni accenno di polemica per un messaggio che a molti non è andato giù.

“Una delle innovazioni sulle quali la FIA ha lavorato insieme alla Formula 1, discussa durante una riunione della F1 Commission lo scorso anno, è stata quella di trasmettere in TV anche la comunicazioni radio tra i team e la Federazione”.

“E’ un qualcosa che avviene regolarmente ma che è stata sperimentata per la prima volta in Gara. Erano state fatte alcune prove in background per capire come si sarebbe presentata la cosa, e tutte le squadre sono state avvisate che da Barcellona anche queste comunicazioni sarebbero state trasmesse in diretta TV”.

