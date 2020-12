Steiner: "Fittipaldi ha fatto vedere di poter fare bene in F1"

La riserva della Haas ha preso il posto del francese, indisponibile dopo il tremendo botto del primo weekend del Bahrain, e a Sakhir ha chiuso 17° (partendo dal fondo per una penalità), mentre ad Abu Dhabi si è piazzato 19°.

Fittipaldi nel 2021 punta ad essere al via della IndyCar mantenendo comunque il ruolo di riserva in F1 e Steiner si è detto molto contento di quanto ha fatto.

"Ha fatto un ottimo lavoro riuscendo a cavarsela nonostante le difficoltà - ha dichiarato il team principal della Haas - Il suo passo gara è migliorato sempre di più e penso che gli servisse solo adattare qualcosa al suo stile. Per uno che non ha guidato una macchina per 8-9 mesi non è facile".

Fittipaldi a Yas Marina ha chiuso con 2 giri di tirardo ed è incappato anche in un pit-stop lungo per via di un problema al motore.

"Quando è rientrato abbiamo dovuto intervenire sulla power unit durante la sosta, altrimenti avremmo cambiato solo le gomme. Con pneumatici nuovi è uscito andando subito molto bene, così come col secondo set. Penso che abbiamo mostrato ciò di cui è capace, può fare bene in F1".

Fittipaldi ha ringraziato il team per queste due corse.

"Sono molto contento dei progressi fatti rispetto all'inizio - ha detto il brasiliano domenica scorsa - La squadra ha fatto un gran lavoro con me in pochissimo tempo e mi ha dato una mano ad essere pronto. Sono felicissimo e grato a tutti per l'occasione".