Squalifica Vettel: la FIA rigetta il diritto di revisione

Il team di Silverstone aveva sperato di ottenere che i commissari della FIA esaminassero ancora una volta il suo caso, dopo che la vettura di Vettel era stata esclusa dal suo secondo posto a Budapest perché non aveva il litro di carburante obbligatorio per le verifiche post-gara.

L'Aston Martin inizialmente credeva che i dati telemetrici della vettura mostrassero che ci fossero 1,44 litri di carburante in più nell'auto rispetto agli 0,3 che la FIA era stata in grado di pompare fuori.

Riteneva che un guasto della pompa del carburante aveva contribuito alle circostanze, impedendo che il carburante fosse pompato nel serbatoio a cui ha accesso la FIA. La squadra ha avviato un diritto di revisione con i commissari, ma anche presentato formalmente appello contro la decisione.

Ma in un'udienza che si è svolta oggi, la FIA ha negato la richiesta dell'Aston Martin di rivedere il caso, perché le ultime indicazioni della squadra erano che il meccanico accusato significava che potenzialmente non ci fosse un litro di carburante in ogni caso.

Per fare sì che la richiesta di revisione fosse accettata, l'Aston Martin doveva fornire un nuovo elemento "significativo" e "rilevante" che è stato scoperto dopo l'evento e non era disponibile per il concorrente al momento della decisione.

All'udienza, il team ha presentato l'analisi di più di 100 canali di dati relativi al sistema di carburante per dimostrare che c'era stato un guasto sulla vettura di Vettel. Questo guasto ha fatto sì che una quantità significativa di carburante venisse scaricata dalla vettura e che solo 0,3 litri di benzina potessero essere estratti in seguito.

La FIA ha accettato che questa prova, che indicava un malfunzionamento, era un elemento nuovo. Tuttavia, alla luce di ulteriori indagini condotte da Aston Martin, è emerso che la squadra ritiene che ci fosse effettivamente meno di un litro di carburante rimanente nella vettura alla fine della gara, a causa del problema del sistema di alimentazione. Pertanto, la FIA ha ritenuto che la nuova prova non fosse rilevante per il caso.

La decisione chiave dei commissari si basava sul fatto che non c'era il litro di carburante obbligatorio, piuttosto che basarsi delle ragioni, che è esattamente ciò che l'ultima prova dell'Aston Martin sostiene.

Una dichiarazione della FIA recita: "Per la valutazione se il requisito di un litro sia stato infranto o meno, non fa differenza perché c'era meno di un litro".

"Ci possono essere un paio di spiegazioni per cui alla fine di una gara la quantità rimanente è insufficiente. In ogni caso, rimane l'unica responsabilità del concorrente di garantire che la vettura sia sempre conforme al regolamento (Art. 3.2 Codice Sportivo Internazionale FIA) e non sarà una difesa sostenere che non è stato ottenuto alcun vantaggio prestazionale (Art 1.3.3 Codice Sportivo Internazionale FIA)".

"Per poter affermare un fatto 'rilevante', Aston Martin avrebbe dovuto dimostrare che in realtà era rimasto più di un litro di carburante. La spiegazione del perché questo requisito non poteva essere soddisfatto non è rilevante per la decisione se si è verificata una violazione del regolamento".

La FIA non ha accettato neanche i riferimenti che Aston Martin ha fatto alle squadre che rispettano lo spirito dei regolamenti, ma non la stretta formulazione, avendo esenzioni quando le parti sono state rotte o perse nelle gare.

È su queste basi che la FIA ha respinto la richiesta di Aston Martin di rivedere la questione.