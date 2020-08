Spa: modificata la barriera di gomme dove perse la vita Hubert

Il circuito di Spa-Francorchamps è stato modificato nel tratto in cui perse tragicamente la vita Anthoine Hubert lo scorso anno.

Il francese fu centrato dalla vettura di Juan Manuel Correa dopo che era finito contro le barriere del Raidillon, causa la foratura di Giuliano Alesi che aveva davanti a loro innescato la carambola.

L'impatto fra le vetture fu ad una velocità di 216km/h a 33,7g di forza, con la monoposto di Hubert che si piazzò perpendicolarmente in traiettoria senza che Correa potesse evitarla.

Per il Gran Premio del Belgio 2020 l'intera barriera esterna in cima all'Eau Rouge è stata portata a quattro file di pneumatici. In precedenza questo era valido solo per la prima parte, che poi diventava a due file in prossimità dell'uscita dei box secondaria.