Sostenibilità in F1: tutte le squadre premiate con le tre stelle FIA

La Formula 1 è diventata il primo campionato automobilistico in cui tutte le squadre partecipanti hanno ricevuto la certificazione FIA 3 Stars, il più alto riconoscimento di sostenibilità ambientale da parte della FIA.

Il programma realizzato dalla FIA è stato lanciato nel 2011 per aiutare il settore degli sport motoristici a valutare e migliorare il proprio impatto ambientale e misura le prestazioni su una serie di 17 criteri, dall'uso dell'energia e dalla gestione della catena di fornitura, alla pianificazione dei trasporti e le relative emissioni di carbonio nell’atmosfera.

Per mantenere l'imparzialità del processo di verifica per l'accreditamento, le valutazione vengono sono svolte da un revisore qualificato indipendente che si occupa di revisionare quando detto non solo dai team, ma anche dai promoter dei circuiti e dai campionati stessi.

Ferrari investe negli impianti a energia solare con Enel X Photo by: Ferrari Media Center

Anche la Formula 1, infatti, ha ricevuto il riconoscimento a tre stelle per la prima volta nel 2020 e da allora molti dei principali attori di questo sport, tra cui le scuderie, i promoter delle gare e i circuiti ospitanti, hanno intrapreso il mede percorso per ricevere l’accredito della FIA, diventato obbligatorio per poter prendere parte al campionato. Inoltre, la Formula 1 sta proseguendo il suo cammino per ottenere lo status di carbon netural entro il 2030.

La Mercedes è stata tra le prime squadre ad ottenere la certificazione nel novembre 2020, mentre Ferrari è stata premiata con le tre stelle qualche mese più tardi. Recentemente anche la Haas e Alpine hanno ottenuto da parte della Federazione Internazionale il riconoscimento nell'Environmental Accreditation Programme.

Soddisfatto Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, il quale ha sottolineato quando sia importante e significativo per lo sport aver raggiunto questo traguardo: "Il raggiungimento di questa pietra miliare da parte di tutto il nostro Campionato, così come di molti dei nostri partner e promotori, è un momento significativo e dimostra il costante impegno di tutta la comunità della F1 a cambiare per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità. Naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare, ma siamo impegnati a raggiungere i nostri obiettivi, continuando a innovare in modo sostenibile e a dare un esempio positivo alla comunità degli sport motoristici e non solo".

Stefano Domenicali, Amministratore Delegato di Formula 1, in occasione della consegna di una crociera in omaggio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sulla medesima linea anche Felipe Calderón, Presidente della Commissione Ambiente e Sostenibilità della FIA: "All'apice dello sport automobilistico, è fondamentale che il Campionato Mondiale FIA di Formula 1 stabilisca i più alti standard di sostenibilità ambientale e questo programma FIA a tre stelle riconosce che il campionato continua a dare priorità e a realizzare le migliori pratiche per raggiungere i suoi obiettivi”.

“All'interno dell'ecosistema della F1, tutte e dieci le scuderie sono ora in possesso del più alto livello di riconoscimento, insieme a un numero crescente di fornitori ufficiali e di promotori di gare: questo dimostra chiaramente che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma tutti noi possiamo e dobbiamo fare di più. Questo annuncio è una grande conferma del programma di accreditamento ambientale della FIA che fornisce un quadro di riferimento per la comunità degli sport motoristici ad ogni livello per affrontare le questioni ambientali. Mi congratulo con la Formula 1 per il suo continuo lavoro e i risultati raggiunti nel suo cammino per diventare un'organizzazione a zero emissioni di carbonio entro il 2030".