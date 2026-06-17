Sorpresa Ugochukwu: primo test in F1 con Alpine a Monza

Non solo Fornaroli. Ugo Ugochukwu è sceso in pista a Monza per un TPC con l’Alpine A524. Si tratta del primo test con una monoposto di Formula 1 per il leader del campionato di F3, che ha deciso così di bruciare le tappe.

La sua presenza nel paddock di Monza nella giornata di ieri aveva destato incredulità. Si pensava ad un possibile contatto con Alpine per entrare nella Academy, dato che una riappacificazione con McLaren – che stava girando con Fornaroli e Stevens - pareva improbabile.

L’idea che potesse compiere un test con Alpine era inverosimile. Invece, le immagini del suo casco argento sulla monoposto francese hanno fugato ogni dubbio.

È facile immaginare che ieri Ugochukwu abbia studiato i dati e le procedure di Paul Aron, il pilota riserva della scuderia francese, che svolgeva il suo TPC di routine.

Ugochukwu, figlio dello stilista milanese Luca Orlandi e della modella nigeriana Oluchi Onweagba, ha lasciato il programma giovani della McLaren dopo 4 anni, complice una stagione difficile in F3 con Prema.

Da allora ha deciso di restare indipendente e ha puntato su Campos - team spagnolo fortemente affiliato a Red Bull - per vincere il titolo di F3. Al momento conduce la classifica con 58 punti, davanti al compagno di squadra Theophile Naël.

Il progetto studiato dal suo entourage (ha lo stesso manager di Norris) per portarlo in Formula 1 sembra essere partito e questo test è un primo passo importante. Vedremo se il 19enne riuscirà ad arrivare realmente in Formula 1, e chissà se proprio con Alpine…