Leclerc felice: Ferrari gli regala la SF90 con cui vinse a Spa

Un regalo inatteso. Ieri mattina Charles Leclerc si è visto recapitare un regalo inatteso e certamente molto gradito.

Il pilota della Ferrari ha ricevuto in dono dalla Casa del Cavallino Rampante una Ferrari di Formula 1, ma non si è tratta di una vettura qualsiasi, bensì della Ferrari SF90.

La Rossa ricevuta dal monegasco non è una delle vetture di F1 a caso. Ma il modello con cui ha vinto la prima gara nel Circus iridato della carriera, ovvero il Gran Premio del Belgio 2019, e la gara di casa della Ferrari, in Gran Premio d'Italia, l'ultimo disputato davanti ai propri tifosi dal team di Maranello.

A svelare questo regalo è stato lo stesso Leclerc tramite una storia sul proprio profilo Instagram. "Qualcosa di speciale è appena arrivato a casa", ha scritto il pilota, accompagnando la sua frase con una foto di una monoposto celata da un telo rosso e un cavallino rampante come effige.

Poche ore dopo Leclerc ha postato la SF90 con cui proprio Charles vinse a Spa-Francorchamps e a Monza. Un dono sicuramente apprezzato da Leclerc, che nelle ultime ore si è anche cimentato al volante di una Ferrari SF71H a Fiorano per preparare il Gran Premio di Imola della prossima settimana.

Per la Ferrari non è il primo regalo di questo tenore, perché solo pochi mesi fa ha fatto recapitare a casa Raikkonen la SF71H con cui il pilota finnico aveva ottenuto l'ultima vittoria in rosso, arrivata al Gran Premio delle Americhe sul tracciato di Austin nel 2018.