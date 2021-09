Sochi: la pioggia preoccupa per sabato, anticipata Gara 1 di F3

Le previsioni parlano di pioggia violenta su Sochi per tutta la giornata di sabato, cosa che ha spinto a riprogrammare la prima delle tre gare di Formula 3 del weekend per provare ad avere più tempo a disposizione domani.

La gara di 20 giri era originariamente fissata per le 8:35 locali di domani mattina, ma ora è stata anticipata alle ore 17:25 locali di oggi pomeriggio (16:25 in Italia).

Anche le qualifiche di F2 sono state anticipate di cinque minuti per cercare di creare una finestra leggermente più ampio per la gara di oggi della F3. Il resto del programma delle due categorie cadette invece rimane invariato per il momento.

"Gara 1 della FIA Formula 3 all'Autodromo di Sochi è stata riprogrammata per oggi, venerdì 24 settembre 2021, alle ore 17:25 locali", si legge nel breve comunicato diffuso dalla F3.

"La gara era originariamente prevista per domani, sabato 25 settembre, alle 8:35 locali, ma a causa delle previsioni meteo incerte è stata presa la decisione di anticiparla di un giorno".

La F1 non affronta un sabato condizionato in maniera pesante dal maltempo dal Gran Premio del Giappone del 2019, quando un tifone ha spinto la FIA ad annullare tutto il programma del venerdì, riprogrammando le qualifiche alla domenica mattina prima della gara.

Un certo numero di piloti di F1 ha trattato l'argomento nella giornata di ieri, visto che le previsioni allo stato attuale parlando di rischio pioggia anche per domenica, seppur meno intensa.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Se sarà così, allora potrebbe essere una gara piuttosto imprevedibile", ha detto Charles Leclerc della Ferrari, che dovrà scontare una penalità in griglia, avendo montato una nuova power unit. "Speriamo che giochi a nostro favore, anche se con l'asciutto penso che, se abbiamo il ritmo, questa sia una pista su cui si può ancora sorpassare".

Il leader del Mondiale, Max Verstappen, ha detto che la pioggia potrebbe regalare qualche sorpresa, pensando alla prima fila conquistata dalla Williams di George Russell nelle qualifiche bagnate di Spa-Francorchamps.

Fernando Alonso invece si è detto preoccupato per la visibilità che potrebbe offrire il tracciato di Sochi nel caso in cui dovesse esserci molta acqua in pista.

"E' una pista molto piatta, non ci sono cambiamenti altimetrici quindi, quindi l'acqua resta in pista", ha detto Alonso, ricordando una sessione disputata sul tracciato russo con l'asfalto bagnato.

"Ricordo che la curva 1 era abbastanza difficile: in condizioni normali è come un rettilineo, ma con il bagnato era diventata una curva vera e propria".

"Per domenica quindi dobbiamo incrociare le dita e sperare che non sia troppo bagnato o che non piova troppo forte, perché la visibilità sarà pessimo, e non vogliamo sicuramente vedere la ripetizione di quanto è successo ha Spa", ha concluso in riferimento alla gara scandalo del GP del Beglio, che gara non è stata, con appena tre giri disputati dietro alla Safety Car per assegnare punteggio dimezzato.